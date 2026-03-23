– Drago mi je što mogu izvijestiti da su Sjedinjene Američke Države i država Iran tokom posljednja dva dana imale vrlo dobre i produktivne razgovore u vezi s potpunim i konačnim rješenjem naših neprijateljstava na Bliskom istoku, napisao je Trump na Truth Socialu.

Hajrudin Somun, novinar, kolumnista Oslobođenja, diplomata s dugogodišnjim iskustvom te bivši ambasador Bosne i Hercegovine u Turskoj, smatra da je objava američkog predsjednika dobra vijest za cijeli svijet.

– Ako je ovo zaista znak da je Trump odlučio da se povuče iz ovog rata, to je velika vijest i za Iran i za cijeli svijet. Međutim, sudeći po načinu na koji Trump vlada i kako komunicira s javnošću, nisam baš u potpunosti uvjeren u iskrenost američkog predsjednika. Ovo može biti i taktika, pregovarački blef, kazao je Somun za Oslobođenje.

On smatra da bi ove izjave mogle biti manipulacija jer su samo nekoliko dana ranije vijesti govorile o dolasku hiljada američkih marinaca u Zaljev, a otvoreno se pričalo i o invaziji na iransko ostrvo Kharg, koje je ključno za izvoz iranske nafte.

Na svjetskim berzama došlo je do naglog preokreta nakon Trumpove izjave o produktivnim razgovorima. Ova vijest momentalno je smirila investitore, što je rezultiralo oštrim padom cijene nafte. Paralelno s naftom, pojeftinio je i plin.

– Trumpov impuls uvijek je bio ekonomija, možda je čak bolje reći sirova trgovina. Tako da ne čudi što su njegove odluke često tržišno uslovljene. U donošenju odluka on gleda šta je isplativo, a stabilizacija tržišta energenata sada je goruće svjetsko pitanje, istakao je Somun.

Iz Irana još nema zvaničnog komentara na Trumpove tvrdnje o razgovorima, ali njihova novinska agencija Mehr navodi kako se između Teherana i Washingtona ne vode nikakvi pregovori.

– Teško je reći ko ovdje govori za svoju domaću javnost, a ko je iskren. Iran je spreman na dogovor, ali nije na kapitulaciju. Trump je na početku rata smatrao da će oni kapitulirati, ali očigledno je odustao od tih maksimalističkih zahtjeva, kazao je Somun, podsjetivši da su Iranci s administracijom Baracka Obame bili postigli nuklearni sporazum koji je Trump jednostrano ukinuo tokom svog prvog mandata u Bijeloj kući.

Zvanični Tel Aviv se još nije izjasnio o navodnom dogovoru koji je spomenuo američki lider. Ipak, neposredno nakon Trumpove objave o odgodi napada na iransku energetsku infrastrukturu, izraelska vojska pokrenula je novi val zračnih udara na Teheran.

Izmanipulisani Amerikanci

Somun smatra da Izraelu nije u interesu dogovor i povlačenje Amerike iz sukoba, ali da na to ne mogu utjecati.

– Izrael se neće tu puno pitati. Oni su izmanipulisali Ameriku i uvukli je u ovaj rat, te je nastoje što više zadržati u njemu. Tel Avivu odgovara samo eskalacija, a nikako smirivanje. Znaju da, ako se Amerikanci povuku, oni ne mogu sami. Izrael je bez Amerike pred kolapsom, zaključio je Somun.