Hajrudin Somun, Boško Jakšić i Božo Kovačević u Pressingu “Izrael upravlja Amerikom, kada Amerikanci to shvate, slijedi preokret u istoriji nakon 75 godina” (Video)

“Dakle, Zapad je, pogotovo Evropa, ostvarila neočekivan stepen jedinstva povodom ruske agresije na Ukrajinu. To što postoje smetnje na trasi preko atlantskih odnosa, to je zahvaljujući pre svega Trumpu i njegovoj politici. Ali, kada se posjetimo kako su odmah uvedene sankcije Rusima, kako su ruski sportisti isključeni sa međunarodnih takmičenja promptno, onda se postavlja pitanje zašto jedna zemlja, a to je Izrael, za koju sada i Komisija jedinih nacija kaže da čini genocid u Gazi, zašto ne trpi takve vrste sankcija? Zašto? Postoje zahtijevi da bude isključena iz Svjetske fudbalske federacije, da bude isključena iz pjesme Eurovizije, ali neke ozbiljnije sankcije očigledno ne dolaze u obzir. Tako da, ta politika dvostrukih standarda je faktički mjera uticaja Izraela da to spriječi i da blokira bilo kakve oštrije kaznene mjere. S druge strane, ono što pokazuje praksa, a to je da dok god ima Sjedinjene Države u svoj zaleđini, premijera Netanjahua ne zanima mišljenje svijeta, ne zanima ga mišljenje međunarodnog krivičnog suda koji je za njim raspisao potjernicu. Biće veoma srećan kada, kao što su sada Amerikanci najavili da će sankcionisati čitav međunarodni krivični sud, a ne samo što su u februaru sankcionisali glavnog tužioca Karima Kana”, rekao je Jakšić.