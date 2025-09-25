Hajrudin Somun, Boško Jakšić i Božo Kovačević u Pressingu “Izrael upravlja Amerikom, kada Amerikanci to shvate, slijedi preokret u istoriji nakon 75 godina” (Video)
Čime Izrael uspijeva držati Ameriku sto posto na svojoj strani? Je li to zapravo u interesu same Amerike ili Izrael zapravo vodi tu igru/upravlja američkom vanjskom politikom? Odgovore u Pressingu dali su vanjskopolitički analitičari iz Sarajeva Hajrudin Somun, Beograda Boško Jakšić i Zagreba Božo Kovačević.
“Postoji tu sada u ovom trenutku jedna gotovo paradoksalna situacija. Većina američkih Jevreja, govorimo o polovini ukupnog broja Jevreja otprilike na svijetu, ne odobrava Netanjahuovu politiku, kao što je broj Izraelaca ne odobrava njegovu politiku. Ali uprkos tome tradicija neka nalaže da zbog tog moćnog jevrejskog lobija u Sjedinjenim Državama koji ima svoje izuzetno snažno uporište u svijetu finansija, ali i u medijima, dakle u nekim veoma važnim polugama stvaranja javnog mnijenja, gotovo da se američki predsjednici natječu tome ko će biti veći cionist. I Donald Trump sebe naziva cionistom i Joe Biden se nazivao cionistom. Što je iskaz nezamjeranja ni po koju cenu. Ali postoje neke razlike i ono što se popularno zove crvene linije. Ako idete preko tih crvenih linija preko kojih je Benjamin Netanyahu itekako zakoračio, onda rizikujete da ostanete u izolaciji. Amerika sada zapada u izolaciju zajedno sa Izraelom”, rekao je Jakšić.
Ističe daje ovo vrijeme gdje se veoma jasno vidi politika dvostrukih standarda.
“Dakle, Zapad je, pogotovo Evropa, ostvarila neočekivan stepen jedinstva povodom ruske agresije na Ukrajinu. To što postoje smetnje na trasi preko atlantskih odnosa, to je zahvaljujući pre svega Trumpu i njegovoj politici. Ali, kada se posjetimo kako su odmah uvedene sankcije Rusima, kako su ruski sportisti isključeni sa međunarodnih takmičenja promptno, onda se postavlja pitanje zašto jedna zemlja, a to je Izrael, za koju sada i Komisija jedinih nacija kaže da čini genocid u Gazi, zašto ne trpi takve vrste sankcija? Zašto? Postoje zahtijevi da bude isključena iz Svjetske fudbalske federacije, da bude isključena iz pjesme Eurovizije, ali neke ozbiljnije sankcije očigledno ne dolaze u obzir. Tako da, ta politika dvostrukih standarda je faktički mjera uticaja Izraela da to spriječi i da blokira bilo kakve oštrije kaznene mjere. S druge strane, ono što pokazuje praksa, a to je da dok god ima Sjedinjene Države u svoj zaleđini, premijera Netanjahua ne zanima mišljenje svijeta, ne zanima ga mišljenje međunarodnog krivičnog suda koji je za njim raspisao potjernicu. Biće veoma srećan kada, kao što su sada Amerikanci najavili da će sankcionisati čitav međunarodni krivični sud, a ne samo što su u februaru sankcionisali glavnog tužioca Karima Kana”, rekao je Jakšić.
Do kada će Izrale imati apsolutnu američku podršku i na čemu je to zasnovano, pitali smo Kovačevića.
“To je zasnovano na tradiciji izraelsko-američkih odnosa, to je zasnovano na snazi izraelskog lobija u Sjedinim Američkim Državama i to je osnaženo posljednjih desetak godina određenim vidom radikalizacije politike republikanske stranke, odnosno Trumpovog pokreta unutar kojeg je on uspio mobilizirati te evangeličke skupine, radikalne evangeličke skupine koje bez rezerve podržavaju Izrael i koje Izrael, odnosno koje rat protiv Irana, uništenje Irana smatraju zadaćom u okviru vjerskog rata. I Trumpov pokret je uspio sve te radikalne evangeličke skupine aktivirati, mobilizirati u znak podrške svojoj politici i takva politika Trumpova, tako otvorena politika bezrezervne podrške Netanjahu je posljedica Trumpove želje da zadrži podršku tog dijela američke javnosti. Dokle će to trajati? Sve dok većina Amerikanaca ne shvati da Amerika ne upravlja Izraelom, nego Izrael upravlja politikom”, rekao je Kovačević u Pressingu.
Ističe da kada Amerikanci shvate da Izrael instrumentalizira Ameriku za ostvarivanje svojih interesa, tad će oslabiti i ta podrška Izraelu.
“Isto tako ne treba zanemariti demokratski potencijal američkog društva koje će pronaći način da svi oni koji osuđuju zločine, ma ko da te zločine čini, ipak uspiju tu svoju savjest artikulirati u obliku politike koja će na koncu utjecati i na Bijelu kuću. Sumnjam da će se to dogoditi za vrijeme Trumpovog mandata, ali nedvojbeno je što je već i rečeno ovdje da i dobar dio američkih Židova ne podržava niti Trumpa, niti Netanjahua”, smatra Kovačević.
Hajrudin Somun ponovio je da ono što je rekao prije dvije godine u istoj emisiji, da rat u Gazi nije protiv Gaze već Palestine.
“Netanjahu je bio cilj da u isto vrijeme vodi rat u Gazi i pripremi aneksiju Zapadne obale, onoga malo što je ostalo Palestincima. No, ovo sada može da preokrene istoriju i ono što se događalo 75 godina ide sada u suprotnom smjeru u korist Palestine pogotovo ako Izraelom budu vladali ovakvi kao Netanjahu. Jer nije samo, tu je cijela vlada Izraela i izraelska vojska”, rekao je Somun.
