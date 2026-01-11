Hafiz Sulejman Bugari: “Ovo je dobro osmišljen besmisao, zato je kriza u svijetu! Fali nam misija” (Video)

Hafiz, onaj koji zna Kur'an napamet… a i tumačiti ga zna. Odskora je doktor nauka. Omiljen među ljudima svih vjera. Savjet, razgovor, upute traže i oni zalutali i izgubljeni u labirintu života. Hafiz Sulejman Bugari bio je gost emisije FACE TO FACE.

„Dobro, istina i lijepo – to su tri Božija imena. Nemojte slijediti stanje onih koji pretjeruju; to su oni koji siju sjeme nereda na Zemlji. Šta je ono što čovjek istinski želi? Želja je jedna velika zamka. Bolest je kušnja – i provjera i ispit. Površni smo prema vjeri i životu; to je izvor svih problema u životu. Dvojica vjernika ne pričaju, jer ne žele da se bore protiv ega. U vjeri je zabranjeno da ne pričaš sa drugim tri dana. Nama je potrebna komunikacija dušom, ne samo jezikom. Misija Božijeg poslanika je da od neprijatelja praviš prijatelje. Magistrirajte na sebi, doktorirajte na sebi.“

„Islam nije samo za muslimane. Želja je jedna velika zamka. Pomozi bratu koji čini zločin. Ego je najljući neprijatelj među prsima. Mi naručujemo sve u životu, pa i dušmana. Ko ne voli tebe, ne voli ni sebe. Fali nam misija. Pazi šta doviš, pazi šta misliš. Čuvajte se viška govora; on rađa ravnodušnost. Fali nam jezik duše. Nije bitno ko će biti vođa ako je pravedan. Gospodar više voli pravednog nemuslimana nego nepravednog muslimana. Šejtan više napada učenije nego obične.

Ljudska srca hrđaju; očistite ih spominjući Njega. Čovjek je čovjeku terapija, ne vuk. Znanje koje izlazi samo iz uma je mrtvo. Zapostavili smo dušu, zato dominira umor. Čovjek je umoran i sumoran. Srce je puno bolesti. Zdravo srce je ono koje ne vrijeđa, koje se ne vrijeđa i koje ne očekuje. Govor koji izlazi iz srca je dozvoljeni sihir. Rat prvo nastaje u glavama ljudi, pa onda na javi“, rekao je hafiz Bugari.

(Face TV)