Guverner Kalifornije iz Davosa poručio Evropi: Jadni ste. Pokažite kičmu !

Kalifornijski demokratski guverner Gavin Newsom u utorak je nazvao globalne lidere “jadnim” jer nisu uspjeli izazvati američkog predsjednika Donalda Trumpa.

“Ne mogu podnijeti ovo saučesništvo ljudi koji se prevrću. Trebao sam donijeti gomilu štitnika za koljena za sve svjetske lidere. Mislim na dijeljenje kruna, Nobelovih nagrada koje se dodjeljuju. To je jednostavno jadno. I nadam se da ljudi razumiju koliko jadno izgledaju na svjetskoj sceni”, rekao je Newsom, obraćajući se novinarima u Davosu.

“Trump je T-Rex. Ili se parite s njim ili vas on proždire, jedno ili drugo, i morate se tome suprotstaviti”, nastavio je, poručujući Evropljanima da “ostanu uspravni i ujedinjeni”.

Newsom, koji je jedan od najistaknutijih Trumpovih kritičara u Americi, prošle jeseni je potvrdio da razmišlja o kandidaturi za predsjednika 2028. godine. Guverner Kalifornije bio bi vodeći kandidat za osiguranje demokratske nominacije.

Nagovarao je evropske lidere nakon što je Trump posljednjih dana ratoborno pojačao svoje prijetnje aneksijom Grenlanda, najavljujući da će uvesti tarife od 10 posto na osam zemalja koje su se protivile prodaji Grenlanda SAD-u.

Šefovi vlada u Evropi pokušavaju pronaći odgovor koji će smiriti situaciju – dok Trump pojačava svoju ratobornu retoriku.

Američki predsjednik je preko noći objavio da je razgovarao sa šefom NATO-a Markom Rutteom, pristao na sastanak u Davosu s ključnim igračima po pitanju Grenlanda – zatim je objavio tekstualnu poruku francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, podijelio kartu zapadne hemisfere koja prikazuje Kanadu (i Venecuelu) kao američke i kritikovao Britaniju zbog ustupanja vojne baze u Indijskom okeanu.

U drugoj poruci koju je Trump podijelio na Truth Socialu, šef NATO-a Mark Rutte mu je poslao poruku u kojoj je rekao: „Gospodine predsjedniče, dragi Donalde – ono što ste danas postigli u Siriji je nevjerovatno. Iskoristit ću svoje medijske angažmane u Davosu da istaknem vaš rad tamo, u Gazi i u Ukrajini. Posvećen sam pronalaženju puta naprijed po pitanju Grenlanda. Jedva čekam da vas vidim. Vaš, Mark.“

U ponedjeljak je Trump rekao da ga više ne zanima „isključivo“ mir jer nije osvojio Nobelovu nagradu za mir. Nagrada je na kraju otišla venecuelanskoj opozicionoj liderki Maríji Corini Machado, koja je prošle sedmice poklonila svoju medalju Trumpu – iako je Nobelov komitet naknadno izdao saopštenje da, iako fizička nagrada može promijeniti vlasnika, sama stvarna čast nije prenosiva.

Kako prenosi Politico Newsom je poznat po tome što šalje štitnike za koljena političarima za koje kaže da su se poklonili Trumpu i prodaje ih na svojoj web stranici.

Tokom razgovora s novinarima, dodao je: „Predstavljam najmanje Trumpovu državu u Americi. On je ratovao s mojom državom. A ono na što on reaguje je snaga, a ne slabost. Tačka. Snaga.

„Ne nudim savjete Evropljanima. Ja sam Amerikanac koji praktikuje ono što propovijeda i mislim da je to pristup koji je malo efikasniji od smirivanja, koje vas ne vodi nikuda“, dodao je Newsom.

(Kliker.info)