Guverner Kalifornije Gavin Newsom : “Trebat će vremena, ali transatlantsko partnerstvo nije mrtvo”

Guverner Kalifornije Gavin Newsom poručio je da su Trumpovi napadi na Europu ujedinili europski kontinent.

Govoreći na panelu Münchenske sigurnosne konferencije, Newsom je rekao da Trumpovo ponašanje prema saveznicima, od prijetnji preuzimanjem Grenlanda, preko dovođenja u pitanje NATO saveza do uvođenja oštrih carina, potiče europske države na tjesniju suradnju oko važnih pitanja.

“Vjerujem da se Europa danas osjeća ujedinjenije nego što je bila već neko vrijeme. I možda je to jedini doprinos Donalda Trumpa”, izjavio je Newsom, za što je dobio glasan pljesak.

Newsomova kritika stigla je dok su sudionici konferencije analizirali subotnji govor američkog državnog tajnika Marca Rubija, koji je zauzeo umjereniji ton prema napetim transatlantskim odnosima i pozvao na obnovu veza među saveznicima.

Rubijev nastup predstavljao je znatan zaokret u odnosu na prošlogodišnji govor potpredsjednika JD Vancea, koji je tada oštro kritizirao Europu i opisao je kao kontinent koji ide prema “civilizacijskom samoubojstvu”.

Dok dužnosnici administracije, uključujući američkog veleposlanika pri NATO-u Matthewa Whitakera, tvrde da je Trumpov pristup vanjskoj politici SAD učinio snažnijim i sigurnijim, Newsom smatra suprotno – da je Amerika danas izoliranija i slabija nego što je bila kad je Trump preuzeo dužnost.

Kao primjer naveo je sporazum Kanade i Kine o električnim vozilima, podsjećajući na trgovinske sporazume koje su američki saveznici posljednjih mjeseci sklopili s drugim državama. “To smo nekada bili mi, i srce mi se slama zbog toga”, ustvrdio je.

Newsom je ocijenio da je Rubijeva izjava da SAD i Europa “pripadaju zajedno” znak da Trumpova administracija reagira na europsku “uvjerenost i karakter”.

Istup kalifornijskog guvernera u Münchenu mnogi su protumačili i kao svojevrsnu probu za njegove predsjedničke ambicije 2028. godine. Zbog ograničenja mandata više se ne može kandidirati za guvernera, a posljednjih mjeseci nastoji ojačati svoj međunarodni profil.

U siječnju je sudjelovao na Svjetskom gospodarskom forumu u Davosu, gdje je kritizirao svjetske čelnike jer se nisu snažnije suprotstavili predsjedniku. Jučer je na drugom panelu u Münchenu rekao da su napetosti između SAD-a i njegovih dugogodišnjih saveznika “privremene”, i to ne samo zato što će Trump 2029. napustiti Bijelu kuću.

Danas je iznio predviđanje da će Demokratska stranka preuzeti kontrolu na međuizborima u studenome te izrazio uvjerenje da će Vrhovni sud uskoro ograničiti predsjednikove široke ovlasti za uvođenje carina.

Govoreći o transatlantskom partnerstvu, zaključio je: “Nije mrtvo, nego uspavano. Možda morate spavati s jednim okom otvorenim. Trebat će vremena, ali sigurno nije mrtvo.”

(Kliker.info-Politico)