Guardian o tragediji koja će obilježiti generacije: Kako je pogođena škola za djevojčice u Iranu

Iznad pastelnih murala drveća, kistova, bojica i mikroskopa uzdiže se gust crni dim. Prozori su razneseni silinom eksplozije, a zavjese vise poderane s okvira. Uz spaljeni zid razbacani su ostaci dječijeg igrališta – crveni plastični tobogan i prevrnute male stolice. Na oborenoj polici uredno su ostavljene ružičaste plastične sandale, sada prekrivene prašinom i šutom.

Rakete su pogodile tokom jutarnje nastave. U Iranu školska sedmica traje od subote do četvrtka, pa su oko 10 sati, kada su počeli američko-izraelski udari, časovi bili u toku. Između 10 i 10:45 sati projektil je direktno pogodio osnovnu školu Shajareh Tayyebeh u Minabu, na jugu Irana, sravnivši betonsku zgradu i usmrtivši desetine djevojčica uzrasta od sedam do 12 godina.

Prema iranskim državnim medijima, u napadu je poginulo do 168 osoba, a 95 je povrijeđeno, no te brojke nisu nezavisno potvrđene. Zbog ograničenog pristupa informacijama i čestih prekida interneta, rekonstrukcija događaja oslanja se na verifikovane videosnimke, satelitske snimke i razgovore sa svjedocima.

Na snimcima se vide tijela djece djelimično zatrpana pod ruševinama, krvavi ruksaci i panika među preživjelima. Jedan muškarac stoji među razvalinama, podiže školske knjige i uzvikuje da su “ovo knjige djece koja su pod ovim ruševinama“, naglašavajući da je riječ o civilima koji su došli u školu da uče.

Škola se nalazi pored kompleksa povezanog s Iranskom revolucionarnom gardom (IRGC), uključujući medicinsku kliniku i objekte s oznakama te organizacije. Ipak, nema naznaka da je sama škola imala vojnu funkciju. Zgrada učionica i igralište bili su ograđeni od ostatka kompleksa, a školu su pohađala i djeca iz lokalne zajednice, uključujući porodice koje nisu mogle priuštiti skuplje privatne škole.

Američka vojska saopćila je da “ispituje navode o civilnim žrtvama”, dok je državni sekretar Marco Rubio izjavio da SAD “ne bi namjerno gađale školu” te da bi incident bio predmet istrage ako se potvrdi da je riječ o američkom udaru.

Iranske vlasti izdale su nalog za zatvaranje škola ubrzo nakon početka napada u 9:40 sati, ali prema izjavama predstavnika nastavničkih sindikata, razmak između upozorenja i eksplozije bio je vrlo kratak, te roditelji nisu stigli preuzeti djecu.

kapacitet mrtvačnice nije bio dovoljan.

UNESCO je napad opisao kao “teško kršenje međunarodnog humanitarnog prava“, pozivajući sve strane da zaštite škole, učenike i nastavnike.

Rat protiv Irana već je izazvao visok broj civilnih žrtava. Iranski Crveni polumjesec saopćio je da je širom zemlje poginulo najmanje 555 osoba, dok organizacije za ljudska prava navode još veće brojke.