U jednoj sarajevskoj sporednoj ulici prekrivenoj grafitima, staza vodi pored zaraslog vrta do bijele kapije u kojoj se nalazi sjedište kompanije koja je na rubu sporazuma vrijednog milijardu dolara.

AAFS Infrastructure and Energy je blizu dobijanja koncesije za izgradnju i upravljanje plinovodom preko Balkana za transport tečnog prirodnog plina iz Sjedinjenih Država koji bi zamijenio ruski plin. Istraga otkriva kako se granica između politike i bogaćenja vladajuće porodice i njenih saradnika zamagljuje pod američkim predsjedavanjem, izvještava The Guardian.

„Ovo bi mogao biti najvažniji infrastrukturni projekt u historiji Bosne i Hercegovine“, rekao je jedan visoki vladin zvaničnik, koji je, kao i drugi, govorio pod uslovom anonimnosti zbog osjetljivosti pregovora. Kompanija nema dosadašnjih rezultata u projektima ni blizu te veličine, ali ima lične veze s Donaldom Trumpom. Jedan od predstavnika AAFS-a je advokat iz Washingtona koji je zastupao Trumpove u političkim slučajevima, dok je drugi brat bivšeg predsjednikovog savjetnika za nacionalnu sigurnost. Obojica su učestvovali u kampanji bliskoj Trumpu – pokušaju da ospori njegov poraz na predsjedničkim izborima 2020. godine.

Nepoznata kompanija

Istraga, zasnovana na intervjuima sa sadašnjim i bivšim bosanskim i američkim zvaničnicima, procurjelim dokumentima i poslovnim zapisima, otkriva kako je jedna nepoznata kompanija gurnuta u središte globalne borbe za energetsku prevlast. Slučaj nudi uvid u to kako se međunarodni odnosi mijenjaju pod predsjedništvom koje briše granicu između državne politike i ličnog bogaćenja vladajuće porodice i njenih saradnika.

“U današnjem svijetu postoji određena logika u činjenici da su ljudi povezani s administracijom uključeni u velike ekonomske projekte ili investicije. To je neukusno, ali veliki dio politike moje zemlje je ionako neukusan”, rekao je bivši visoki američki zvaničnik u regiji.

U bivšoj Jugoslaviji, ulozi su veći od pukog bogaćenja. Američka intervencija mogla bi potkopati mirovni sporazum koji je posredovala 1995. godine kako bi se okončao rat u kojem je poginulo 100.000 ljudi. Generaciju kasnije, etnički lideri u Bosni i Hercegovini i dalje manevrišu za vlastite interese. Američki zvaničnici su jasno stavili do znanja bosanskim liderima šta Trumpova administracija želi: zeleno svjetlo za naftovod AAFS.

Veze s Trumpovim pokretom

Na adresi AAFS-a u Sarajevu, lokalni zastupnik Amer Bekan najavljuje preseljenje ureda u veliku zgradu sa stotinu zaposlenih. Bekan, koji sebe u svom online životopisu opisuje kao “iskusnog investitora i poduzetnika”, bavio se i politikom, ali bez uspjeha. Registrovao je AAFS u Bosni i Hercegovini 2021. godine, ali je tek prošle godine zaista zaživio, nakon što su mu se pridružili američki partneri. Ni on ni oni ne žele otkriti kako su se povezali.

Bosanski AAFS sada je u vlasništvu američke kompanije istog imena, registrovane u novembru. Njegovo sjedište u Washingtonu, smješteno između libanskog restorana i irskog puba, zapravo je ured advokatske kancelarije Binnall Law Group. Jesse Binnall je glavni advokat pokreta Trump Maga. Bio je saradnik u kampanji 2016. godine, a 2020. godine bio je jedan od vodećih glasova koji su osporavali pobjedu Joea Bidena, tvrdeći: “Donald Trump je pobijedio… kada uzmete u obzir prevaru i nepravilnosti koje su se dogodile.” Branio je Trumpa i njegovog sina, Donalda Trumpa Jr., u tužbi zbog nereda u Kapitolu.

Nakon što se Trump vratio na dužnost, Binnall je posredovao u nagodbi od 1,25 miliona dolara za Michaela Flynna, Trumpovog prvog savjetnika za nacionalnu sigurnost, koji je tvrdio da je nepravedno procesuiran uprkos tome što je priznao da je lagao FBI-u o svojim kontaktima s Rusijom. Binnall se također sastao s Flynnovim bratom, Joeom, s kojim je radio na diskreditiranju Bidenove pobjede. Joe Flynn bio je savjetnik u Trumpovim kampanjama 2020. i 2024. godine. Flynnove i Binnallove kvalifikacije za infrastrukturni projekt na Balkanu nisu jasne, ali otkako su se pridružili, projekt uživa punu podršku Trumpove administracije.

Bijela kuća je pitanja uputila State Departmentu, koji je rekao: „Južni interkonekcijski plinovod, prioritet američke vlade tokom posljednje tri administracije, proširit će i diverzificirati energetski sektor Bosne i Hercegovine. To će dati Bosni i Hercegovini veću kontrolu nad snabdijevanjem energijom kroz pristup prirodnom plinu po tržišnim cijenama i smanjiti njenu ovisnost o jednom, nepouzdanom izvoru.“

Projekat dodijeljen bez konkursa

Početni razgovori Binnalla, Flynna i Bekana sa bosanskim zvaničnicima prošle jeseni odnosili su se na renoviranje dva aerodroma vrijedno 300 miliona dolara. U to vrijeme, zvaničnici su predložili da preuzmu mnogo veći projekat: Južni interkonekcijski plinovod. SAD već dugo podržavaju plan povezivanja Bosne i Hercegovine sa plinskim terminalom na hrvatskoj obali kako bi se smanjio utjecaj Vladimira Putina. Tokom Bidenove administracije, plan je bio da projekat vodi državna plinska kompanija, ali suprotstavljeni interesi etničkih frakcija sve su usporili.

Dok su neki zvaničnici bili oprezni u pogledu prepuštanja projekta stranim privatnim interesima, drugi su angažman kompanije povezane s Trumpom vidjeli kao priliku za prekid zastoja. Vrijeme ističe, jer BiH, kao kandidat za EU, mora prestati kupovati ruski plin, koji trenutno čini cjelokupnu njenu ponudu, do septembra 2027. Neki visoki zvaničnici su procijenili da bi angažman američke kompanije mogao ojačati i opću sigurnost. Kako Bekan kaže: „Američka vlada štiti svoja ulaganja.“ Ipak, neki analitičari strahuju da BiH riskira da jednog nasilnika zamijeni drugim.

U povjerljivom prijedlogu AAFS-a navodi se da će plinovod koštati 300 miliona eura, uz dodatnih 900 miliona eura za tri elektrane, te da bi finansiranje bilo osigurano privatnim kapitalom i zaduživanjem, a ne iz budžeta BiH. Nije precizirano kakav povrat očekuju Flynn, Binnall i drugi dioničari. U martu je novi zakon u BiH propisao da AAFS bude izvođač radova na plinovodu, bez provođenja javnog tendera. Transparency International je upozorio: “Uvođenje takve prakse u zemlji s jednom od najviših stopa korupcije u Evropi dovelo bi do katastrofalnih posljedica po realizaciju strateški važnih projekata poput plinovoda Južna interkonekcija.” Nekoliko dana kasnije, ambasador EU privatno je upozorio lidere BiH da se moraju konsultovati s Briselom o promjenama u energetskoj politici. Ali SAD su ostale nepokolebljive. “Ovo partnerstvo jača energetsku nezavisnost i okončava ovisnost o ruskom plinu”, objavila je američka ambasada u Sarajevu.

Pakt s ultranacionalistom Dodikom

Milorad Dodik, ultranacionalistički lider bosanskih Srba, do nedavno je u Washingtonu smatran odmetnikom. Bidenova administracija ga je optužila za zloupotrebu položaja kako bi “akumulirao lično bogatstvo putem mita i drugih oblika korupcije” i produžila mu sankcije. Nakon što se Trump vratio na vlast, Dodik je pokrenuo višemilionsku lobističku kampanju kako bi dobio podršku administracije i ukinuo sankcije. Jedan od lobista bio je Michael Flynn. U oktobru je Trumpova administracija ukinula sankcije bez objašnjenja.

Dana 7. aprila, Donald Trump Jr. sletio je u Banju Luku, gdje ga je Dodikov sin Igor srdačno dočekao. “Vaše prisustvo samo po sebi mnogo govori. Oslanjamo se na vas i oslanjamo se na vas. Zauzvrat, vi, Amerika i republikanska administracija koju predvodi vaš otac imat ćete pouzdanog, poštenog i kršćanskog saveznika u ovom dijelu svijeta”, rekao je Igor Dodik.

Michael Murphy, bivši američki ambasador u BiH, kaže da Dodik pokušava pridobiti Trumpove krugove dok radi na poništavanju mirovnog sporazuma iz 1995. godine proglašenjem nezavisnosti za srpsku regiju. “Želi da oni prihvate njegov širi program. Da bi to postigao, ne smije se igrati s naftovodom”, kaže Murphy, dodajući da se oni koji prihvate “igraju s vatrom”. Kao Putinov saveznik i vođa Srba, koji bi mogao staviti veto na projekat, Dodik ima sve razloge da ga blokira. Ali jedan visoki srpski političar iz Bosne kaže: “Vidio sam to svojim očima: Prioritet broj jedan za Amerikance ovdje je naftovod. Oni su veoma, veoma zainteresovani za to. Dodiku je, kao i svima ostalima, rečeno: Ne dirajte projekat.”

Tokom svoje posjete, Trump Jr. nije spomenuo plinovod, ali je hvalio prednosti kupovine američkog plina. „Prilično je jednostavno. Ovaj potez može riješiti toliko poslovnih problema, a iskreno i geopolitičkih problema. Mislim da je to sjajna prilika“, rekao je. Ubrzo nakon toga, 21. aprila, Dodik je signalizirao da neće opstruirati Binnallov i Flynnov plan, čime je preuzimanje ključnog evropskog energetskog projekta od strane Trumpovih saradnika postalo dostupno.

