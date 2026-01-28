Gradsko vijeće Sarajeva jednoglasno: Grad se pridružuje krivičnom postupku u Milanu zbog “Sarajevo Safarija”

Gradsko vijeće Grada Sarajevo jednoglasno je usvojilo odluku o davanju saglasnosti za pridruživanje Grada Sarajeva u krivičnom postupku u Milanu, a koji se odnosi na predmet Sarajevo Safarija. Odlukom s Sarajevo pridružuje u istrazi italijanskog pravosuđa protiv osoba koje su učestvovale u pucanju snajperom na građane Sarajeva tokom opsade.

Daje se ovlaštenje gradonačelniku i Pravobranilaštvu Grada Sarajevo da, u okviru svojih nadležnosti, poduzmu sve pravne, tehničke i administrativne radnje i aktivnosti u cilju pridruživanju Grada Sarajeva krivičnom postupku u svojstvu oštećene strane.

Generalni konzulat Bosne i Hercegovine u Milanu je, putem Ministarstva vanjskih poslova BiH, uputio Gradu Sarajevu dopis od 18.12.2025. godine označen kao sudski postupak u Milanu protiv snajperista u Sarajevu.

Pravobranilaštvo je predmetni Dopis zaprimilo 29. decembra 2025. godine, u kojem je navedeno da je pred nadležnim organima u Milanu pokrenut postupak protiv osoba koje su državljani Italije, koji su učestvovali u pucanju snajperom na građane Sarajeva.

Postupak je pokrenuo italijanski istraživački novinar Ezio Gavazzeni u saradnji sa bivšim sudijom za krivični postupak Guido Salvanijem, dok istražni postupak vodi tužilac Alessandro Gobbis. Oštećenu stranu zastupa advokat Nicola Brigida pro bono.

U navedenom dopisu Generalnog konzulata BiH u Milanu se navodi da je advokat Brigida postavio upit da li Grad Sarajevo želi da se priključi krivičnom postupku kao oštećena strana.

U skladu s odredbama krivičnog zakonodavstva, oštećena strana ima ograničen procesni položaj u pogledu prava u dužnosti u krivičnom postupku, kao i poduzimanja procesnih radnji, međutim oštećeni i pored toga može imati značajnu ulogu u istom, zavisno od faze krivičnog postupka.

Pa tako, u fazi istrage oštećeni može podnijeti zahtjev za ostvarivanje imovinsko-pravnog zahtjeva, kao i da se može pojaviti kao „pomagač tužiocu”, uvažavajući okolnosti da isti poznaje sredinu gdje je krivično djelo učinjeno, eventualno druga oštećena lica, može predložiti izvođenje i pribavljanje određenih dokaza, te na taj način svojom aktivnošću može biti dragocjen izvor saznanja i time znatno doprinijeti uspješnom vođenju postupka.

Nadalje, u fazi glavnog pretresa u kojoj dolazi do potpunog i svestranog raspravljanja o krivičnoj stvari, uloga oštećenog je bitna obzirom da isti na glavni pretres može biti pozvan u svojstvu svjedoka, može postaviti imovinsko-pravni zahtjev, može imati mogućnost iznijeti završno izlaganje, te konačno može imati pravo izjaviti žalbu protiv odluke.

Također, treba uzeti u obzir činjenicu da djelovanje snajperista tokom proteklog rata, na način da su isti pucali na nenaoružane civile na području Sarajeva, predstavlja kako individualnu, tako i kolektivnu trauma i trajni ožiljak Sarajeva i svih njegovih građana, obzirom daje tokom opsade poginulo preko 11.000 civila, od kojih veliki broj djece.

Vođenje krivičnog postupka protiv odgovornih osoba i izvršilaca krivičnih djela i eventualna osuda istih predstavlja bi zaštitu ugroženih osnovnih društvenih vrijednosti (život, integritet, javni red), očuvanje pravnog poretka, kao i društvenu osudu krivičnog djela kroz pravičnu reakciju na povrede zakona, te zadovoljenje i zaštitu prava i interesa žrtava i njihovih porodica.

Usvajanjem predmetne odluke, Gradu Sarajevo kao instituciji daje se mogućnost učešća u predmetnom krivičnom postupku u kojem će Grad Sarajevo dati svoj doprinos, te štititi prava i interese žrtava kao i svih svojih građana.

Za realizaciju te odluke nisu potrebna finansijska sredstva.

(Kliker.info-FTV)