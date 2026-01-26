Gradonačelnik Sarajeva odgovorio Dodiku : Sarajevo je životima branilo Hagadu
Gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić, oštro je reagirao na izjavu bivšeg predsjednika RS Milorada Dodika, koji je najavio da će izraelskom predsjedniku predložiti da se Sarajevska hagada “vrati u Izrael”, uz tvrdnju da je navodno postala “predmet političke zloupotrebe jevrejske kulturne baštine”.
Avdić je izjavio da je riječ o krajnje neodgovornom i uvredljivom pokušaju diskreditacije Sarajeva i njegovih temeljnih vrijednosti.
Gradonačelnik podsjeća da je Sarajevo grad otvoren za sve ljude, bez obzira na nacionalnu, vjersku ili rasnu pripadnost, te da je Hagada kroz ratove, progone i razaranja sačuvana zahvaljujući životima i zalaganju građana ovog grada.
“Sarajevska hagada nije, niti će ikad biti, predmet dnevnopolitičkih manipulacija. Ona je neprocjenjivi dio kulturno-historijske baštine Sarajeva, Bosne i Hercegovine, Evrope i cijelog čovječanstva”, naveo je Avdić.
Avdić također ističe da Sarajevo ima dugu tradiciju očuvanja židovske kulture i sjećanja na holokaust.
“Grad je prvi u regiji obnovio sinagogu nakon Drugog svjetskog rata, Staru sinagogu čuva kao Muzej Jevreja Bosne i Hercegovine, a svake godine dostojanstveno obilježava Dan sjećanja na holokaust, njegujući kulturu sjećanja i poštovanja prema žrtvama i doprinosu Jevrejske zajednice razvoju našeg društva”, naglasio je Avdić.
On je Dodiku i svima koji dijele njegove stavove poručio da nemaju ni moralno ni političko pravo da govore o Sarajevu i da mu drže lekcije.
“Sarajevo i Hagada su jedno, simboli opstanka, ali i pobjede”, zaključio je gradonačelnik.
(Kliker.info-Vijesti)
