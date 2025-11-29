Gradonačelnik Mostara se posipa pepelom : Pozvao medije na “profesionalno izvještavanje” !?

Gradonačelnik Mostara Mario Kordić zahvalio je Policijskoj upravi Mostar na brzoj i uspješnoj akciji u kojoj je pronađen i uhapšen osumnjičeni za paljenje službenog automobila koji je koristio. Istaknuo je profesionalizam policije i poručio da takva reakcija pokazuje kako je sigurnost građana prioritet te da može djelovati i preventivno protiv budućih kaznenih djela.

Podsjećamo, Kordić i ostali hrvatski zvaničnici, uključujući premijera susjedne Hrvatske, kao i pojedini prohadezeovi mediji, su paljevinu automobila pokušali iskoristiti za obraćun sa mostarskim Bošnjacima optužujući ih za stvaranje atmosfere mržnje zbog koje je došlo do incidenta. Na kraju se ispostavilo da je upravo to bio čin stvaranja atmosfere mržnje.

Kordić je putem Facebook profila naglasio da je osumnjičenog (Danijel Bartulović) susreo samo jednom, 2022. godine, u sklopu jedne delegacije, i da nakon toga nije imao nikakav kontakt s njim, pa odbacuje bilo kakve spekulacije o povezanosti s događajem.

Budući da osumnjičeni daje iskaz u Tužiteljstvu, Kordić je kazao da ne želi prejudicirati rezultat istrage i očekuje da će nadležne institucije utvrditi sve okolnosti slučaja. Poručio je da će javnost biti pravovremeno informirana te ponovno zahvalio institucijama.

Na kraju je pozvao medije da “izvještavaju profesionalno i provjereno, kako bi se izbjeglo širenje netočnih informacija”.

Ovakav poziv na “profesionalnost” Kordić nije uputio kada su prohadezovi mediji poput Večernjeg lista insinuirali kako su Safet Oručević, Islamska zajednica i SDA odgovorni za “stvaranje atmosfere” koja je, kako su poručivali, dovela do paljenja automobila gradonačelnika Mostara.

Podsjećamo, portal Hercegovina.info objavio je i dokaze o vezi Bartulovića sa HDZ-om. Prema dostupnim fotografijama, osumnjičeni je bio član HDZ-a BiH, a vidi se na fotografiji s događaja Gradskog odbora HDZ-a Mostar održanog 2024. u Hrvatskom domu herceg Stjepan Kosača.