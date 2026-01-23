Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko ponovio očajnički apel : Napustite grad, može biti i gore

Kijeva Vitalij Kličko danas je ponovno pozvao stanovnike da razmotre evakuaciju zbog ruskih napada na gradske sisteme grijanja. Na društvenim mrežama objavio je da je nakon napada 9. i 20. januara gotovo 2000 stambenih zgrada u glavnom gradu i dalje bez grijanja, prenosi Reuters.

“Da budem iskren: ovo je izuzetno teška situacija, i može se pogoršati”, napisao je Kličko, savjetujući ljudima da se opskrbe potrepštinama. “Ako itko može napustiti grad i preseliti se negdje gdje ima struje i grijanja, nemojte odbaciti tu opciju.”

Dodao je da se diljem grada, gdje se temperature kreću oko -10°C, uspostavljaju takozvane “tačke otpornosti”.

Pomoć Europske unije

Europska unija će u Ukrajinu poslati 447 hitnih generatora kako bi pomogla stanovništvu koje je zbog ruskih napada ostalo bez grijanja na niskim temperaturama. Europska komisija je priopćila da će se generatori, vrijedni 3,7 milijuna eura, mobilizirati iz strateških rezervi EU-a smještenih u Poljskoj.

Uređaje bi najpogođenijim zajednicama trebalo distribuirati ukrajinsko Ministarstvo za razvoj zajednica i teritorija, u suradnji s ukrajinskim Crvenim križem.

Rusija je izvodila snažne raketne napade i napade bespilotnim letjelicama na energetsku infrastrukturu, zbog čega su tisuće ljudi u Kijevu i drugim gradovima suočene s dugotrajnim prekidima opskrbe električnom energijom. Mnogi su stanovnici ostali bez grijanja te su prisiljeni grijati se u posebno organiziranim šatorima.

Više od pola miliona ljudi već napustilo Kijev

Kličko je prije dva dana izjavio da je više od pola miliona ljudi napustilo glavni grad Ukrajine nakon njegovog poziva stanovnicima na privremeno preseljenje zbog ruskih napada na ključna energetska postrojenja.

Prema njegovim riječima, oko 600.000 ljudi poslušalo je poziv od 9. januara nakon što su napadi dronovima i projektilima prekinuli opskrbu strujom, vodom i grijanjem u velikim dijelovima grada dok su se temperature spuštale do minus 20 stupnjeva Celzijevih, javlja AFP.