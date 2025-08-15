Građanski rat ili zatvor: Kakav kraj Vučiću predviđaju kritičari

U sinoćnjem ponoćnom obraćanju Vučić je, nakon uličnih sukoba u Novom Sadu, Beogradu, Kragujevcu, zakukao kako bi mogao izbiti građanski rat u Srbiji. Moguće da je prvi put na pravom tragu.

– Ako odlučite da abolirate nasilnike koji lome vilice zato što su partijski poslušnici, dobijete samoorganizovanje građana. A samoorganizovanje građana vodi u građanski rat”, rekao je nedavno za Vijesti.ba nekadašnji predsjednik Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak.

Vučić je pokušao sve, od proizvodnje haosa u Novom Pazaru do prebacivanja krize u BIH.

– Da bi opstao na vlasti, Vučiću je neophodan haos. Interes režima je da Bošnjaci i Srbi budu neprijatelji, da se mrze. Zato što su podizanje međuetničkih tenzija i navođenje na sukobe sigurna karta na koju su radikali igrali i devedesetih – kaže za Vijesti.ba akademik Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU) i penzionisani profesor Beogradskog univerziteta Dušan Teodorović

No, ništa mu ne polazi za rukom. Protesti koji traju već mjesecima uzdrmali su njegov režim kao ništa do sada.

Po prirodi stvari, vlast zazire od protesta i demonstracija, pa čak i onda kada su nenasilni i mirni, bez i najmanjih incidenata i kada su zahtjevi demonstranata opravdani i utemeljeni. Upravo takav je studentski bunt u Srbiji. I zato je Vučićev režim u panici.

Protesti su uspjeli uzdrmati Vučića jer iza njih stoji nakupljeni bijes građana, u ovom slučaju studenata Srbije koji nemaju niti jednu drugu kalkulaciju ili politički cilj, osim da režim koji ih manipuliše, bije i laže prisile da odgovara za svoja nedjela.

Taj je proces nezaustavljiv. Na kraju, bilo bi dobro ako bi predsjednik Srbije shvatio da će, kao i sve autokrate prije njega, propusti li momenat da relativno sigurno preda vlast, morati ili da napusti Srbiju ili mu slijedi doživotni zatvor. Čim izgubi komandu nad aparatom sile i nad ćacilendom, Vučić će, zbog mora krivičnih djela koje je počinio, zbog konstantnog kršenje Ustava, završiti kao doživotni zatvorenik – kaže Teodorović.

(Kliker.info-Vijesti)