Građani Tuzle ispred MUP-a TK: ‘Dosta je šutnje i neodgovornosti. Časno društvo ne štiti ološe i zločince !’

Stotinjak građana okupilo se danas ispred zgrade Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona na protestu čiji je organizator neformalna grupa građana.

Na plakatima koji su se pojavili u gradu ispisane su i poruke: “Tuzlanski ustanak – dosta je šutnje, dosta je neodgovornosti, dosta je žrtava.”

Ovo je nastavak prošlosedmičnih okupljanja, na kojima su građani Tuzle izrazili nezadovoljstvo zbog dva teška slučaja koji su u kratkom vremenskom periodu potresla ovaj grad i kanton.

Dva su osnovna razloga protesta, a i za jedan i za drugi građani traže odgovornost. Prvi je izbijanje požara u Domu penzionera početkom novembra, u kojem je smrtno stradalo petnaest osoba, a više njih zadobilo povrede. Drugi je slučaj seksualnog iskorištavanja maloljetnica, zbog kojeg je osumnjičeno osam osoba uključujući i četiri policijska službenika.

Poruka s protesta je jasna – građani ne žele, kažu, da ovakvi slučajevi budu tretirani kao nesretni incidenti, već kao alarm za promjene.

