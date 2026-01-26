Graditelj čamaca iz Gabela Polja: “Napravio sam čamac kakav ne postoji nigdje” (VIDEO)

70-godišnji Pero Arar iz Gabela Polja kod Čapljine cijeli je život posvetio izradi čamaca. Napravio ih je više od stotinu, ali jedan je poseban – na njemu je radio gotovo dvadeset godina i tvrdi da je jedinstven u cijelom svijetu.

Godinama je Pero strpljivo i posvećeno gradio lovački čamac. Dio po dio, vođen isključivo iskustvom, maštom i ljubavlju prema zanatu. Nije žurio, dorađivao je svaki detalj, a najviše vremena posvetio je posebnoj zaštiti za pentu po kojoj je ovaj čamac postao prepoznatljiv i, kako sam Pero tvrdi, jedinstven u svijetu.

Pero Arar:

„Uspio sam nakon dvadeset godina upornog rada to mi je pošlo za rukom da napravim tu zaštitu za pentu, da ne može ništa uhvatiti, da ne može ništa zakačiti i što je najvažnije ako čovjek ispadne iz čamca, čamac uvijek ide u krug i ide na čovjeka, u ovom slučaju može ići na njega ali ga ne može uhvatiti propeler , ne može čovjek stradati, dobar je i za ribiće, ide bez problema i ako ima puno mulja, lopoča, krova ne može ništa zakačiti, može slobodno ići, pentu nikad ne treba čistit, dizati, ni mijenjati.“

Na Hutovom blatu za ovaj čamac prepreka nema. Klizi preko močvarne trske i gustog šaša, prelazi tamo gdje drugi staju. Napravljen je da savlada prepreke, da ide sigurno i bez zastoja, baš onako kako je njegov graditelj zamislio.

Pero Arar:

“Preko svega ide, bila pred njim vrba ili topola. To nisam nigdje vidio, a uvijek me zanimaloi bilo je svašta, muče, rade se, ali ovakve zaštite nema. Volio sam loviti ribu i ti problemi kad naiđeš na prljavu vodu gdje ima lopoča i sl tu staneš i ne možeš dalje ili moraš čistiti pentu jer nakupi svega.“

Danas ovakvih problema više nema. Mnogi ga pitaju kako je napravio ovu zaštitu, ali Pero zna da ništa od toga nije došlo lako – sve je zahtijevalo godine rada, puno truda, istraživanja i velika finansijska ulaganja.

Pero Arar:

“Teško je bilo naići na ideju, sad kad se pogleda to je jednostavno, ali to nije baš jednostavno, napraviš ga pa dođeš na vodu ono ne ide, ili ide sasvim polako i dok nisam naišao na ovu ideju ona mi se pokazala dobrom, da ide bez smetnje i brzo i polako. Jer ako ne potrefiš kako treba kosinu, ako ga ne saviješ, ako ne staviš pozadi gdje stoji penta on neće da ide.”

Pero je do danas izradio više od stotinu čamaca, svaki prema željama svojih kupaca. Za izradu jednog kaže potrebno mu je oko 15 do 20 dana, a cijene se kreću od 800 do 1000 KM, ovisno o veličini. Interes je, tvrdi velik, posebno u ljetnim mjesecima, kada ljubitelji ribolova i rijeka traže svoje mjesto na vodi.

„Svak hoće drugačiji čamac, kako ga on zamisli, i onda kako neko kaže ja ga napravim.“

Iako se suočava s različitim izazovima, poput požara ovog ljeta koji je uništio nekoliko čamaca – Pero ih neumorno ponovo izrađuje, svaki put s istom predanošću, a u planu ima napraviti još jedan veći čamac sa posebnom zaštitom za pentu.