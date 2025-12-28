Grad ulazi u četvrtu poratnu deceniju s neslavnom titulom: Mostar razrušen 30 godina od kraja rata

U predizbornoj kampanji 2020. godine za lokalne izbore u Mostaru, koji su održani nakon punih 12 godina zastoja, svim političkim akterima su bila „puna usta“ priče o konačnom rješavanju ruševnih objekata. Nažalost, od tada, pa još jednog kruga izbornog procesa u Mostaru, u kojem su, opet, „mostarski kosturi“ bili nezaobilazna priča, nijedan ratom devastirani objekat od 57, koliko su ih gradske vlasti „pobrojale“, nije zasjao u novom ruhu.

Mostar tako lagano ulazi u četvrtu poratnu deceniju s neslavnom titulom grada s najviše ratnih ruševina. Iako su vidljive u gotovo cijelom gradu, najviše ih je u Titovoj ili Glavnoj ulici, koja danas podsjeća na galeriju aveti. Tako gradske vlasti godinama ponavljaju priču o razlozima zbog kojih se nisu ozbiljno uhvatili ukoštac s ovim problemom, od činjenice da je Mostar više od deceniju bio bez zakonodavne vlasti do neriješenih imovinsko-pravnih odnosa, administrativnih začkoljica…

Predsjednik Gradskog vijeća Đani Rahimić potvrđuje da se najveći broj ruševnih i devastiranih objekata nalazi u Titovoj ulici, počevši od Grkovića kuće, Više djevojačke škole, Dokića kuće, Zemaljske banke, znane kao zgrada Komiteta, do „Razvitka“ gdje su, kaže, za svaki objekt analizirali imovinsko stanje i pri čemu su naišli na brojne probleme i prepreke.

Naprimjer, govori, za zgradu NAME ili ZEME, u gruntu, odnosno ZK izvatku je upisan teret iz 1800 i neke godine. Navodi da su za svaki od tih objekata pokrenuli rješavanje imovinsko-pravnih odnosa , ali da cijela priča nimalo nije jednostavna.

– Koliko god se čini apsurdno, po godinu traje provođenje postupka od grunta, katastra, pravobranioca, Službe za nekretnine, svi imaju svoje nadležnosti koje se nekad prepliću ili su nejasne, pa imate harmonizaciju. Nažalost, sve to traje predugo. Ili, Viša djevojačka škola se vodi kao državna imovina, dok Grad po nalogu inspekcije uredno finansira održavanje, pa, čak, plaća i kazne. To je apsurdna situacija i pokrenuli smo aktivnosti da se to riješi. Sve je, nažalost, u toj priči jako komplikovano – kaže za „Dnevni avaz“ Rahimić.

Ozbiljan napredak

Na to ukazuje i gradonačelnik Mostara Mario Kordić, naglašavajući da neki objekti nisu u vlasništvu Grada, dok se, s druge strane, očekuje da ih Grad obnovi.

– Kada zatražimo dozvole, onda smo pod odlukom zabrane raspolaganja i prometovanja državnom imovinom. To je poprilično šizofrena i frustrirajuća priča. Idemo pojedinačno objekt po objekt, ali ne mogu vas razveseliti da ćemo imati ozbiljan napredak dok neke stvari ne riješimo, a koje nisu u našim rukama – kaže Kordić za „Avaz“.

Mučno i teško

Prije skoro godinu Gradska administracija je najavila uklanjanje ruševnih objekata, što je izazvalo burne reakcije u javnosti, jer su na popisu bili objekti od značaja za Mostar, kao i nacionalni spomenici BiH. Iz Gradske uprave su, potom, pojasnili da nisu imali namjeru uklanjati takve objekte već utvrditi vlasništvo što je bio prvi korak u tom procesu.

– Sve je to „zapelo“ u elaboratima i silnim pravnim procedurama. Vrlo teško i mučno se mičemo u tome – dodaje Kordić.

Meliha Smajkić (Avaz)