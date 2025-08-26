Grad Stolac: Podnijet ćemo krivične prijave zbog izgradnje harema

Gradska uprava Stolac nastavlja sa pokušajima da onemogući ili poremeti gradnju harema na kojem su počeli radovi prije nekoliko dana.

Oni su objavili da Medžlis Islamske zajednice (IZ) Stolac nema pravno važeće odobrenje za gradnju harema, budući da je ranija dozvola poništena jer se zemljište u zemljišnim knjigama vodi kao poljoprivredno zemljište u državnom vlasništvu.

“Unatoč tome, navode kako su 23. augusta u organizaciji Medžlisa IZ Stolac nastavljeni nezakoniti radovi bez važeće građevinske dozvole, uz učešće pojedinih zastupnika, ministara i vjerskih službenika, zbog čega će Grad podnijeti krivične prijave temeljem Zakona o građenju FBiH, objavljeno je iz Grada Stoca.

“Umjesto da se zalažu za poštivanje zakona i institucija javne vlasti ove države, oni svojim postupcima izravno pozivaju na kršenje zakona i nepoštivanje institucija. Grad će protiv svih učesnika nezakonite gradnje i uzurpacije državne imovine podnijeti kaznene prijave zbog činjenja kaznenih djela utvrđenih Zakonom o građenju FBiH”, navode iz Grada.

U povodu izjava kako je i dalje na snazi odobrenje za izgradnju harema, Gradska uprava ističe kako je donijela rješenje o poništenju ranijeg odobrenja za gradnju harema.

“Razlog za poništenje je utvrđena nezakonitost, predmetno zemljište u zemljišnim knjigama vodi se kao poljoprivredno zemljište (oranica) u državnom vlasništvu, a ova činjenica predstavlja zakonski temelj za poništenje dozvole. Sukladno tome, sudska i upravna praksa i pravno tumačenje je da takva građevinska dozvola nikada nije ni mogla proizvoditi pravni učinak, budući da je bila pravno nevažeća od trenutka donošenja. Posljedično, sve pravne radnje koje su iz te dozvole proizašle pravno su nevažeće i ne mogu se naknadno osnažiti, jer se radi o zaštiti javnog interesa”, navode iz Grada Stoca.

Naglašavaju kako je Gradska uprava, u cilju iznalaženja rješenja i poštujući ljudska prava i pravo na ukop Bošnjaka muslimana u Stocu, ponudila zakonito rješenje i novu lokaciju, te kroz budžet grada osigurala sredstva za kupovinu zemljišta u urbanoj zoni grada.

“Iz tog razloga iznenađeni smo podrškom koju pojedini dužnosnici i cjelokupna javnost daju ovakvim nezakonitim radnjama. Bez obzira da li se radi o ministrima, zastupnicima, gradskim vijećnicima, vjerskim službenicima i drugim osobama koji obnašaju javne funkcije, svi smo dužni poštivati zakone i institucije ove zemlje, a ne javno podržavati nezakonito postupanje koje dovodi do narušavanja međunacionalnih odnosa i sigurnosne situacije u gradu. Gradska uprava jasno ističe svoju opredijeljenost za dosljedno poštivanje zakona i ustavnog poretka ove zemlje. U tom okviru i uz puno uvažavanje prava svih građana na dostojanstven ukop, spremna je aktivno učestvovati u pronalaženju zakonitog rješenja ovog problema”, stoji u saopćenju.

