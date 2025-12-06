Gospođa ratni zločinac: Danas udobno živi u Beogradu i ni za čim ne žali

Biljana Plavšić, bivša potpredsjednica, a kasnije i predsjednica Republike Srpske, sada ima 95 godina i živi mirnim životom na periferiji Beograda. Ali Plavšić je osuđena ratna zločinka koja je odslužila zatvorsku kaznu zbog svojih djela tokom rata u Bosni i Hercegovini i nikada se iskreno nije pokajala za svoja djela. Nakon puštanja na slobodu, uporno je negirala svoju odgovornost. Upravo taj jaz između osude i njenog kasnijeg negiranja predstavlja polaznu tačku knjige “Madam ratni zločinac”, u kojoj Olivera Simić, kroz više od stotinu intervjua, otkriva kako Plavšić shvata svoju ulogu u ratu, haškom suđenju i životu nakon zatvora.

Četrnaestog decembra će se navršiti tačno 30 godina od potpisivanja Dejtonskog sporazuma u Parizu, kojim je okončan dugi i krvavi rat i agresija na Bosnu i Hercegovinu. Sporazum, koji je prvobitno bio namijenjen isključivo okončanju rata i trebao je poslužiti kao privremeno političko rješenje u duboko podijeljenoj zemlji, još uvijek je na snazi ​​nakon sveg ovog vremena.