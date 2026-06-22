Na mostarskoj deponiji Uborak jutros oko 9 sati izbio je požar, a po posljednjim informacijama iz Profesionalne vatrogasne postrojbe Mostar, stanje na terenu je kritično.

“Prijava je zaprimljena u 9.15 sati, nakon čega je na teren izišlo šest-sedam vozila. Stanje je kritično, a vatra je zahvatila i bager”, rečeno je agenciji Fena iz PVP-a Mostar.

Pomoć pri gašenju iz zraka pruža air-tractor.

Zbog požara na mostarskom odlagalištu komunalnog otpada na Uborku, koji gori od jutros u 9 sati, Služba civilne zaštite i vatrogastva Grada Mostara uputila je upozorenje lokalnom stanovništvu.

Građanima se preporučuje da izbjegavaju boravak na otvorenom u neposrednoj blizini zahvaćenoga područja, da drže zatvorene prozore i vrata te prate informacije koje objavljuju nadležne institucije.

Iz Služba civilne zaštite navode da su na gašenju požara angažirane vatrogasne kopnene i zračne snage.

Javnost se poziva na oprez i praćenje službenih obavijesti, uz napomenu da će o svakom eventualnom pogoršanju situacije građani biti pravodobno informirani putem službenih kanala.

Ministarstvo prati stanje nakon požara na Uborku, Pozder zatražila hitan izlazak inspekcije na teren

Federalno ministarstvo okoliša i turizma je, povodom požara na deponiji Uborak kod Mostara, odmah zatražilo pojačan inspekcijski nadzor i kontinuirano praćenje stanja na terenu kako bi se utvrdile eventualne posljedice po okoliš i zdravlje stanovništva.

Federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozder u stalnom je kontaktu s nadležnim institucijama i službama koje učestvuju u gašenju požara i saniranju posljedica ovog incidenta.

Iz Ministarstva navode da se radi o ozbiljnom požaru prema prvim informacijama, te se nadaju da neće prouzrokovati ozbiljne posljedice.

“Ministarstvo će nastaviti pratiti razvoj situacije i o svim relevantnim informacijama pravovremeno obavještavati javnost. Istovremeno očekujemo da nadležni subjekti bez daljnjeg odlaganja provedu obaveze koje su godinama zanemarivane, kako bi se spriječili novi incidenti i konačno započeo proces trajnog rješavanja problema deponije Uborak”, saopćeno je iz Federalnog ministarstva okoliša i turizma, prenosi Ured Vlade FBiH za odnose s javnošću.

(Kliker.info-BHRT)