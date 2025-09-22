Gordana Boban: Zahtjevno je živjeti po moralnim načelima u vremenu potpunog raspada svih ljudskih vrijednosti

Kod publike omiljena, za reditelje teško dostupna, među kolegama poštovana. Gordana Boban, jedna od najboljih bosanskohercegovačkih glumica već decenijama svojim glumačkim ostvarenjima i raskošnim talentom potvrđuje status jedne od najboljih glumica u Bosni i Hercegovini.

Prvakinja je Kamernog teatra 55, a regionalnoj publici je najpoznatija po ulozi u seriji “Lud, zbunjen, normalan”. Tokom višedecenijske karijere držala se daleko od crvenih tepiha, skandala, upitnih projekata.

U jednom od rijetkih intervjua koji je dala za Buka magazin Boban govori o značaju scene Kamernog teatra u kojem igra nekoliko predstava, projektima koje je odbila, napuštanju serije “Lud, zbunjen, normalan”, te o moralnom sunovratu vremena u kojem živimo.

BUKA: Nema Vas u posljednje vrijeme u medijima, nekako ostajete u okvirima pozorišta i filma. Rijetko dajete intervjue, a omiljena ste glumica. Publika Vas voli – zašto Vas nema češće u medijima, na gala večerama, prijemima…?

Mislim da je najvažnije da sam još uvijek prisutna na sceni. To je meni, kao glumici, važno mjesto na kojem trebam biti. U medijima sam prisutna taman toliko koliko treba, da kažem par riječi o nekoj novoj predstavi. Gala večeri i prijemi me nikada nisu ni najmanje zanimali. Zašto je tomu tako, nikada se nisam pitala, jednostavno poštujem ono što i kako osjećam unutar sebe.

BUKA: Prvakinja ste Kamernog teatra 55, igrate sa sjajnim glumcima i glumicama. Naravno, često gostujete u drugim pozorištima i državama. Ono što je meni uvijek fascinantno jeste ta mala, intimna scena. Ima li to kod Vas određenu važnost i odgovornost, kada ste baš tu – tik do publike?

Mislim da nema uzbudljivije avanture na sceni, nego biti tako blizu publici. Biti glumac je važan i ozbiljan zadatak bez obzira na kojoj sceni bio, ali scena u Kamernom teatru je posebna, jedinstvena. Puno traži od glumca, ali pruža nesvakidašnje zadovoljstvo i sjajan osjećaj glumačke igre.

BUKA: U pripremi za ovaj intervju konstantno sam nailazio na naslove: „Zašto je Gordana Boban napustila snimanje serije Lud, zbunjen, normalan“. Naišao sam na nekoliko „istina“. Želite li je opet podijeliti s nama i koliko često ste morali prekidati ili odbijati saradnje?

Postoji samo jedan odgovor i jedna istina u vezi ovog pitanja. Izašla sam iz serije, jer se u jednoj epizodi, na potpuno neprimjeren i neumjesan način koristio i tematizirao termin silovanja.

Odgovor na drugi dio pitanja: Napuštanje serije „Lud, zbunjen, normalan“ je jedan jedini put da sam prekinula suradnju, a odbila sam mnogo ponuda i uvijek iz principijelnih razloga.

BUKA: Je li u današnjem vremenu, kada se jako malo snima, luksuz odbijati ponude i koliko to utiče na karijeru glumaca i glumica, posebno onih koji nemaju matično pozorište?

Mislim da je u donošenju odluka, po pitanju prihvaćanja i odbijanja ponuda, najvažnije slušati i poštovati intuiciju i savjest. Onda nema mjesta strahu ni od čega i ni od koga!

BUKA: Posljednjih godina Udruženje filmskih radnika konstantno proziva vlast da guši filmsku industriju. Jeste li i Vi takvog stajališta? Budući da ste igrali, ali i živjeli vani, vidite li drastičnu razliku u odnosu, recimo, države BiH i Njemačke? Zašto država bježi od kulture, budući da je ona jedan od stubova društva?

Vrlo kompleksno pitanje. I naravno, nema jednostranog krivca za situaciju u kojoj se naša kultura našla.

Ljudi koji ne poznaju kulturu i kojima kultura, od malih nogu, nije dio života bježe od iste, jer im je ona strana, nevažna, nepotrebna, nerazumljiva i zbog toga je nastoje ugušiti.

S druge strane je pitanje onih koji se danas bave kulturom, onih koji prave filmove, njihovih istinskih motiva i kvalitete njihovog posla. Veliko je pitanje šta se sve danas nudi pod krinkom imenice kultura.

BUKA: Dugo ste godina na sceni, ostvarili ste sjajne uloge, na kraju krajeva i prvakinja ste drame. Ali ima li nešto što Vam je ostalo kao profesionalni izazov – neki projekat, uloga, karakter…?

S obzirom na to da nikada nisam maštala, priželjkivala niti silno željela neku ulogu, sasvim je prirodno da danas nemam osjećaj neostvarene želje ili ambicije. I moram priznati, odličan je taj osjećaj .

BUKA: Mjesecima već traju studentski protesti u Srbiji, imaju veliku podršku brojnih glumaca, a na nekim ranijim protestima glumci su bili lica protesta. Kod nas je to malo drugačije, rijetki su glumci koji javno kritikuju vlast. Jeste li Vi to primijetili i, ako jeste, u čemu vidite uzroke?

Kad bi na prostoru i u vremenu u kojem živimo u ljudima koji su na vlasti postojale moralne kategorije, poštenja, svijesti i savjesti, onda bi kritika te iste vlasti možda i imala nekog smisla i uticaja. Kad se pokušavate suprotstaviti demonskoj prirodi vlastodržaca, borba je neusporedivo teža, dugotrajnija, iscrpnija i čini se unaprijed izgubljena.

Voditi borbu s vlastitim negativnim osobinama, živjeti po moralnim načelima u vremenu potpunog raspada svih ljudskih vrijednosti… po mom mišljenju je još zahtjevnija, ali i borba s mogućim uspješnim ishodom. Ta borba ima smisla.

BUKA: Jedne ste prilike, odgovarajući na slično pitanje kao s početka ovog intervjua, rekli: „Slušam unutrašnji glas.“ U vremenu brojnih ratova, sada aktuelnih, i ljudske patnje uzrokovane nedostatkom empatije, pitamo se: ima li ljudska okrutnost granica i zašto je čovjek čovjeku vuk? Šta Vama kaže unutrašnji glas?

Ljudska okrutnost nema granica, a to nam potvrđuju bezbrojni primjeri iz povijesti ali i iz sadašnjosti.

Svaki čovjek u sebi nosi i svoga vuka i kada bi svako usmjerio snagu i vrijeme na njegovo pripitomljavanje to bi, možda, bio način da se okrutnost u ljudskoj prirodi smanji.

Težak je to, dugotrajan i iscrpljujući zadatak i procentualno svjetskoj populaciji, samo mu se mali broj ljudi posveti.

Kad je o vukovima riječ, znamo da te životinje nisu tako brutalne, krvoločne i neshvatljivo bezosjećajne u međusobnom odnosu kao što su pripadnici ljudskog roda, jedni prema drugima.

BUKA: Znam da ste lično jako osjetljivi na nepravdu. Razgovarao sam s više ljudi koji Vas poznaju jer, opet kažem, iz medija nisam mogao puno saznati o onome što me zanima – i svi kažu da ste beskompromisni. Zato me zanima: da li bh. društvu nedostaje pravde i istinske demokratizacije?

Nedostaje i pravde i istinske demokratizacije i poštenja i kvalitetnog obrazovanja i morala i časti i ljudskih vrijednosti i empatije i ljubavi i pažnje prema ranjivim socijalnim grupama ljudi, i brige o djeci i starijim i nemoćnim osobama. Svega nabrojanog ima u tragovima, ali da bi jedno društvo bilo suštinski zdravo i uspješno, potrebno je da njime vladaju ljudske vrijednosti: istina, mir, nenasilje, ispravno ponašanje i ljubav!

Slađan Tomić (Buka)