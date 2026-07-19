Engleski fudbaleri osvojili su treće mjesto na Svjetskom prvenstvu, nakon što su u potpuno ludoj utakmici u Miamiju savladali Francusku 6:4 (4:0).

Junak pobjede “Ponosnog Albiona” bio je Bukayo Saka sa tri gola, dok su Declan Rice, Ezri Konsa i Jude Bellingham također zatresli mrežu Francuske. Kylian Mbappe je postigao dva gola, Bradley Barkola i Ousmane Dembele su postigli golove za “trikolore”.

Ovo je ujedno bila i posljednja utakmica Didiera Deschampsa na klupi Francuske. Selektor koji je preuzeo reprezentaciju 2012. godine, osvojio Svjetsko prvenstvo 2018. i četiri godine kasnije stigao do finala, oprostio se od poraza i utakmice sa čak deset golova.

Oba selektora odlučila su da promiješaju sastave. Thomas Tuchel je ostavio Harryja Kanea, Judea Bellinghama i Jordana Pickforda na klupi, dok je Francuska počela bez Ousmanea Dembelea, Lucasa Dignea i Gillesa Cundea.

Engleska je od početka pokazala da ih mnogo više zanima osvajanje bronzane medalje. Već u trećoj minuti, Rice je iskoristio grešku francuske odbrane i donio prednost svom timu.

Ryan Sherkey je imao prvu priliku za Francusku u 11. minuti, ali je Dean Henderson dobro odbranio. Samo minut kasnije Saka je zatresao mrežu Mikea Menjana, ali mu je gol poništen zbog ofsajda.

Međutim, Francuzi su samo nakratko izbjegli još jedan udarac. Nakon kornera u 18. minuti, najviši igrač u kaznenom prostoru bio je Konsa, koji je glavom postavio na 2:0.

Francuska je pokušala iskoristiti prazan prostor iza engleskih defanzivaca, ali nije uspjela stvoriti ozbiljne šanse. Mbappe je mogao smanjiti zaostatak nakon pauze za hidrataciju, ali nije uspio savladati samouvjerenog Hendersona.

Englezi su to kaznili u 37. minuti. Saka je iskoristio brzu tranziciju, izbjegao potpuno izvedenu francusku odbranu i postigao treći gol.

To nije bio kraj katastrofe “trikolora”. U prvoj minuti sudijske nadoknade, Saka je iskoristio još jednu grešku francuske odbrane, postigao svoj drugi gol i poslao Englesku na odmor sa nevjerovatnih 4:0.

Tokom prvih 45 minuta, Francuska je odigrala jedno od najgorih poluvremena koje je fudbalska velesila pokazala na Svjetskom prvenstvu. Bez energije, duela, koncentracije i želje, Deschampsovi izabranici su djelovali kao da jedva čekaju posljednji sudijski zvižduk.

Takvo izdanje dalo je snažan argument FIFA-i da ozbiljno razmotri ukidanje utakmice za treće mjesto. Teško je pronaći smisao u utakmici u koju jedna od najboljih ekipa na svijetu ulazi bez ozbiljne želje za takmičenjem.

Međutim, u nastavku kao da su ekipe zamijenile uloge.

Dešan je na poluvremenu promijenio četiri igrača, a reakcija je bila trenutna. Mbappe je već u 48. minuti smanjio rezultat na 4:1, dok je Barkola prepolovio prednost Engleske šest minuta kasnije.

Francuska je preuzela potpunu kontrolu. Michael Olisse je promašio dvije dobre prilike, a opasan je bio i Dembele, koji je donio prijeko potrebnu energiju napadu “trikolora”.

U 66. minuti, nakon lijepe kombinacije s Dembeleom, Mbappe je postigao svoj drugi gol na utakmici i deseti na ovom Svjetskom prvenstvu. Francuska je od 0:4 došla do 3:4 i najavila mogući historijski preokret.

Engleska je bila uzdrmana, ali je izborila penal u 87. minuti. Saka je preuzeo odgovornost, postigao gol s bijele tačke i kompletirao het-trik za 5:3.

Čak ni tada nije bio kraj .

Dembele je još jednom dao nadu Francuskoj svojim golom, ali Bellingham je imao posljednju riječ. Engleski veznjak, koji je utakmicu započeo na klupi, zatresao je mrežu i postavio konačan rezultat na 6:4.

Prvo poluvrijeme je možda bio i najbolji argument za otkazivanje utakmice za treće mjesto, dok je nastavak ponudio potpuno suprotan odgovor – šest golova, sjajan povratak Francuske i drama gotovo do posljednjeg napada.

Na kraju, Engleska je osvojila svoju prvu svjetsku bronzu i ostvarila svoj najbolji rezultat na Svjetskom prvenstvu od titule 1966. godine. Francuska je ispratila Deschampsa porazom, ali su svojom reakcijom u drugom poluvremenu barem ublažili utisak nakon sramotnog početka.

(Kliker.info-agencije)