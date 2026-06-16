Reprezentacije Irana i Novog Zelanda odigrale su neriješeno 2-2 u utakmici Svjetskog prvenstva u Los Angelesu, koju su obilježile visoke tenzije i protesti protiv iranskih vlasti ispred stadiona. Novi Zeland je dva puta vodio, ali se Iran uspio vratiti i oba puta osvojiti bod.

Novi Zeland dva puta vodi, uporni Iran stiže do boda

Iran je prvi put zaprijetio u šestoj minuti preko Ariea Youssefija, čiji je udarac golman odbranio. Kazna je stigla odmah u sljedećem napadu, kada je Novi Zeland poveo. Chris Wood je sjajno primio loptu i poslužio Eliasa Justa, koji je snažnim udarcem postigao gol za 1-0. Novi Zeland je nastavio prijetiti, uglavnom preko živahnog Wooda, ali je Iran bio najbliže izjednačenju u 23. minuti kada je udarac njihove najveće zvijezde Mehdija Taremija završio na stativi.

Međutim, Iranci su izjednačili u 32. minuti. Nakon blokade Moghanloua, lopta se odbila do Ramina Rezaeiana, koji ju je pospremio u mrežu za 1:1. U prvom poluvremenu sudijske nadoknade, Nematijev gol je poništen zbog ofsajda.

Drugo poluvrijeme se nastavilo otvorenim fudbalom. Novi Zeland je ponovo poveo u 54. minuti, a Just je ponovo postigao gol. Akcija je bila prekrasna, a završila se dvostrukim dodavanjem Wooda i Justa, koji je lako postigao svoj drugi gol.

Iran se nije predavao i krenuo je na još jedno izjednačenje, koje su ostvarili u 64. minuti. Rezaeian je precizno centrirao s desne strane, a Mohammad Mohebi je glavom pogodio stativu za 2:2. Do kraja utakmice, oba tima su tražila pobjedu, a Iran je preuzeo inicijativu u posljednjim minutama, ali se rezultat nije mijenjao.

Protesti i podijeljeni navijači ispred stadiona

Satima prije utakmice, između 300 i 500 demonstranata okupilo se ispred stadiona, noseći transparente i zastave protiv iranske vlade. Mnogi su rekli da neće prisustvovati utakmici jer bi je vidjeli kao podršku režimu. Drugi su rekli da će pokušati unijeti simbole protesta na tribine, uključujući i predrevolucionarnu iransku zastavu s motivom lava i sunca.

Navijači su bili podijeljeni. “Dolazim na utakmicu, ali ne da bih podržao Iran. Zapravo, zviždat ću ih”, rekao je 42-godišnji Kamron. S druge strane, navijači ogrnuti službenim zastavama žalili su se na skandiranje demonstranata, rekavši da se žele fokusirati na nogomet.

“Ovdje sam da podržim Iran. Pobijedit ćemo. Vrlo smo ponosni na našu zemlju i mislim da bismo svi trebali ostaviti politiku po strani i jednostavno podržati ‘Tim Melli'”, rekao je jedan navijač.

(Kliker.info-Index)