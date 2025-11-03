Godišnji izvještaj EK : U paketu proširenja EU pohvale CG i Albaniji, manje entuzijazma za BiH i oštre riječi za Srbiju

Ovogodišnji paket proširenja, koji će eurokomesarka Marta Kos predstaviti sutra, sadržaće pohvale za Crnu Goru i Albaniju, riječi ohrabrenja za Ukrajinu i Moldaviju i mnogo manje entuzijazma kada je riječ o Bosni i Hercegovini (BiH), Sjevernoj Makedoniji i, posebno, Srbiji, piše danas briselski Politico pozivajući se na nedavne izjave evropske komesarke i razgovore sa zvaničnicima EU.

Kos će, kako je nedavno rekla novinarima u Briselu, predstaviti paket proširenja kao ključno geopolitičko oruđe kako bi Unija pokazala “da zapravo odgovara na izazove širom Evrope”. Prema njenim riječima, pomoć zemljama na putu ka članstvu u EU način je na koji Brisel može da se suprostavi snagama koje žele da destabilizuju Uniju.

Izvještaj će, piše Politico, biti i prilika da najviši zvaničnici Komisije govore o izgledima za “ujedinjenu Evropu”. Očekuje se da u izvještaju budu pohvale za Crnu Goru i Albaniju, pri čemu je Crna Gora najdalje odmakla na putu ka EU i cilja na članstvo 2027.

U međuvremenu se čuju glasovi da je u toku izrada ugovora o pristupanju Crne Gore, što će biti prilika za Komisiju da predstavi različita uvjeravanja da prijem novih članica ne nosi rizike, npr. stavljanjem nekog ključnog prava glasa, poput veta u spoljnoj politici, na čekanje uz određeni “probni period”. “Prelazni periodi su princip u novoj generaciji ugovora o pristupanju”, rekla je Kos.

Lišavanjem novih članica određenog prava glasa na neki period, predsjednica Komisije Ursula von der Leyen koja se zalaže za proširenje, želi da ublaži bojazni da bi proširenja mogla da dovedu u Vijeće EU “nove Orbane”, što bi dodatno smanjilo sposobnost bloka da odlučuje. Očekuje se da izvještaj za Srbiju bude najoštriji. “Više ne možemo dozvoliti da se kandidati kriju iza dvosmislenih stavova” rekla je Kos francuskim poslanicima ponavljajući riječi von der Leyen koja je od Srbije tražila da udvostruči napore za pridruživanje EU.

Trebalo je da Kos sutra predstavi i “izvještaje prije proširenja” sa reformama koje EU treba da preduzme prije sljedeće runde proširenja ali će to, kako je rekao jedan diplomata EU, vjerovatno biti odloženo za nekoliko sedmica. Navodi se i da su von der Leyen i Kos odlučne da proširenje drže visoko na agendi i to, ako je potrebno, uz ograničenja poput “faznog pristupanja”.

“Osjećaj od prije dvije godine da bi odjednom EU moglo da se pridruži osam do devet zemalja u kratkom roku, izbljedio je nekako”, rekao je jedan diplomata EU za briselski portal. Kako je dodao, Komisija s jedne strane želi da “stvori mrkvu” za zemlje kandidate a s druge članice imaju prilično agresivan, tvrd pristup i primaju u klub samo one koji su zaista spremni za članstvo.

Ukazuje se i da su prema proširenju najskeptičnije zemlje koje se graniče sa potencijalnim novim članicama.

Politico zaključuje da, bez obzira na optimizam Komisije oko proširenja, skeptici u Vijeću osjećaju da se s tim ne žuri previše, mada spor tempo proširenja stvara frustracije i prostor za rusko miješanje.

