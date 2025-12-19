Godišnja press konferencija Vladimira Putina : ‘Ukrajinci se povlače, Rusija napreduje duž cijele fronte’ (Video)

Ruski predsjednik Vladimir Putin u petak je kazao da ruski uvjeti za okončanje rata u Ukrajini ostaju nepromijenjeni u odnosu na one iz lipnja 2024., ne dajući nikakav znak eventualnog kompromisa dok Washington pokušava dogovoriti okončanje sukoba.

U uvodu maratonske tradicionalne konferencije za novinare na kraju godine, koja obično traje oko četiri sata, Putin je iznio stav Kremlja o Ukrajini.

Rekao je da ne vidi spremnost ukrajinske strane da pristane na mirovni sporazum, ali da postoje “određeni signali” da je ta zemlja spremna sudjelovati u dijalogu.

“Jedino što želim reći jest da smo oduvijek govorili ovo: spremni smo i voljni mirno okončati ovaj sukob, na temelju načela koja sam iznio prošlog lipnja u ruskom Ministarstvu vanjskih poslova i rješavanjem temeljnih uzroka koji su doveli do ove krize”, rekao je Putin.

Pritom je mislio na govor od prije 18 mjeseci u kojem je tražio da Ukrajina odustane od svoje ambicije pridruživanja NATO-u i da se u potpunosti povuče iz četiri regije koje Rusija smatra svojim teritorijem.

Putin je iznio i detaljnu procjenu situacije na bojištu, rekavši da Rusija napreduje duž cijele crte fronte, a ukrajinske snage se povlače. Ukrajina tvrdi da su ruski dobici postupni i da su došli uz cijenu ogromnih žrtava. Tvrdi da uzvraća udarac na lokacijama poput Kupjanska na sjeveroistoku, za koji Rusija tvrdi da ga je zauzela prošli mjesec.

Kijev već dugo poziva na prekid vatre i kaže da ne vjeruje da je Putin ozbiljan u namjeri da postigne mir. Rusija tvrdi da je Ukrajina ta koja odbija sjesti za pregovarački stol. Nakon gotovo četiri godine, rat se nalazi na osjetljivoj prekretnici dok američki predsjednik Donald Trump gura mirovni sporazum pod uvjetima za koje se Ukrajina i njezini europski saveznici boje da su previše naklonjeni Rusiji.

Rusija kaže da čeka informacije od Washingtona o tome na koji su način izmijenjeni američki mirovni prijedlozi nakon konzultacija između Sjedinjenih Država, Ukrajine i Europljana. Trump, koji kaže da želi da ga se pamti kao mirotvorca, žali se da je okončanje rata u Ukrajini jedan od teško dostižnih vanjskopolitičkih ciljeva njegova predsjedništva. Pitanje rata u Ukrajini dominiralo je prvim dijelom press konferencije kakve Putin drži u različitim formama od 2001.

Tradicionalno ih koristi da odgovara na desetke pitanja o svemu, od porasta cijena do nuklearnog oružja. Neka pitanja postavljaju novinari, a druga obični Rusi, koji ih mogu poslati online ili telefonom. Kremlj je izjavio da je primio više od 2,6 milijuna pitanja prije događaja. Sudionici su morali proći covid test – što je još uvijek rutina za sastanke s Putinom (73), nekoliko godina nakon završetka pandemije.

