Postoji jedna tajna za koju cijeli svijet zna, a to je da Izrael ima nuklearno oružje. Službena izraelska administracija to nikada nije priznala, no nije ni zanijekala. Prema procjenama institucija poput Stockholmskog međunarodnog instituta za istraživanje mira (SIPRI) i Arms Control Association, Izrael ima oko 90 nuklearnih bojevih glava, plus avione i rakete kojima ih može isporučiti.

Politika koja upravlja tim arsenalom naziva se “nuklearna neprozirnost”.

Ali za razliku od Rusije ili SAD-a, nitko izvana ne može ući i to provjeriti. Izrael nije potpisao međunarodni sporazum o neširenju nuklearnog oružja, pa nije ni pod nadzorom. Jedini nuklearni arsenal na Bliskom istoku potpuno je zaštićen od bilo kakve vanjske kontrole. Dok se svijet desetljećima fokusirao na sprječavanje širenja nuklearnog oružja drugdje na Bliskom istoku, jedini postojeći arsenal u regiji ostao je uglavnom izvan rasprave.

Međunarodnoj zajednici najproblematičnije je pitanje u kojim bi okolnostima Izrael to oružje stvarno upotrijebio.

Što je Samsonova opcija?

Stručnjaci za nuklearnu sigurnost godinama govore o scenariju koji se zove “Samsonova opcija”. Radi se o teoriji, nikada službeno potvrđenoj, da bi Izrael mogao posegnuti za nuklearnim oružjem ako procijeni da mu prijeti potpuno uništenje. Čak i ako protivnik ne posjeduje nuklearno oružje.

Izraelski čelnici sukobe, od ratova 1967. i 1973. do današnjih s Iranom, Gazom i Libanonom, uvijek predstavljaju kao borbu za opstanak nacije. Ako država iskreno vjeruje da joj je opstanak ugrožen, pritisak za dramatičnu eskalaciju postaje ogroman.

Trenutna izraelska vlada smatra se najtvrđom u povijesti zemlje, s ministrima koji otvoreno zagovaraju ekstremne stavove prema Palestincima i regionalnim protivnicima. Izraelsko je društvo zadnjih godina vidljivo skrenulo prema nacionalističkijim i militariziranijim politikama. I jedno i drugo dodatno snižava prag onoga što se može proglasiti “egzistencijalnom prijetnjom”, a time i prag za ono što bi moglo uslijediti.

Napad na Dimonu mijenja računicu

Iran je u subotu pogodio izraelski grad Dimonu, gdje se nalazi ključni nuklearni objekt. Time su poslali poruku da znaju gdje je nuklearno oružje i da ga mogu dosegnuti. Raketa je pala oko pet kilometara od objekta, pri čemu je, po riječima spasilaca, ranjeno oko 30 ljudi.

Profesor emeritus s Massachusetts Institute of Technology (MIT) Ted Postol, bivši savjetnik Pentagona i priznati stručnjak za raketne sustave i nuklearnu sigurnost, upozorava na najgori mogući scenarij u ratu između Izraela i Irana.

“Moja briga je da će Izrael upotrijebiti nuklearno oružje protiv Irana. A ako se to dogodi, Iran će odgovoriti, imali nuklearno oružje ili ne. Možda će trebati nekoliko tjedana da ga razviju, ali će ga imati i odgovorit će. Nadam se da SAD ima kontrolu nad Izraelcima kao što kažu da imaju.”

Iran je prije rata imao 440 kilograma urana obogaćenog do 60 posto čistoće. Neki stručnjaci smatraju da bi Iran mogao napraviti nekoliko bombi u tjednima, čak i s dijelom zaliha. Američka obavještajna služba tvrdi da Teheran ima pristup zalihama, iako je dio zatrpan pod nuklearnim centrom u Isfahanu.

Ako Izrael procijeni da mu Iran može neutralizirati nuklearni kapacitet, logika Samsonove opcije prestaje biti teorija i postaje realna mogućnost, prenosi Al Jazeera.

Nitko izvana ne može stvarno znati koliko je Izrael zapravo blizu da upotrijebi svoje nuklearno oružje. Za razliku od SAD-a ili Rusije, koji imaju javno objavljene doktrine i mehanizme međunarodnog nadzora, Izrael nema ništa od toga. Nema formalni kanal kroz koji bi međunarodna zajednica mogla procijeniti koliko je situacija ozbiljna ili je pokušati zaustaviti.

