Godina od poplava u Donjoj Jablanici: “Nema brata, nema sestre, nikog nema”

Sa suprugom i kćerkom je pobjegao iz kuće koja je jedina ostala neporušena u krugu 50 metara.

“Jeste oštećena, ali nju voda nije odnijela”, kaže za Buku.

Sve ostale uništene su u potpunosti.

Materijal iz kamenoloma sravnio je tri kuće za prostoru lijevo od kuće na fotografiji

U Donjoj Jablanici smrtno je stradalo 18 osoba i jedna nerođena beba. Nekoliko kilometara dalje, u selu Zlate, stradala je trudnica. Još osam osoba stradalo je u Konjicu i Fojnici.

“Sad nema nigdje nikog. Komšiluka nema, brata nema, sestre nema, komšije nema, zeta nema”, priča nam Dženan pokazujući pustoš koju je napravila voda i kamen iz ilegalnog kamenoloma iznad Donje Jablanice.

U poplavama koje su najteže pogodile njegovo selo – Donju Jablanicu izgubio je devet članova porodice.

“Sestra je nađena 11km odavde na brani. Voda je odnijela skroz do brane”, dodaje Imamović.

Kaže kako je u danima nakon poplava nalazio tijela članova svoje familije.

“Tu sam našao bratičinu i njenog muža. Pod pločom”, pokazuje na teren na kojem samo parče betona svjedoči postojanju kuće.

Njegova komšinica Edina Begović sjeća se kako je sa članovima porodice među kojima je i dvogodišnja unuka te noći sa 3. na 4. oktobar 2024. satima bila u vodi.

U poplavama je 50 kuća oštećeno, a 22 su potpuno uništene, Foto: Slađan Tomić/Buka

„Bilo nam je samo na pameti da preživimo“, sjeća se.

“Jedno dva i pol sata smo bili u vodi. Sin mi je non-stop zvao upomoć dok nam nije komšija došao. Nakon dva i pol sata, kad se voda malo povukla, skakali smo sa dva i pol metra s prozora, da bismo nakon toga otišli kod komšije”, kaže Edina za Buku.

Kaže kako u tim trenucima nije osjećala strah, ali nakon nekoliko mjeseci tek je počela osjećati posljedice traumatičnog događaja.

“To je bio horor”, prisjeća se.

U Donjoj Jablanici danas nema osobe koja nije izgubila rođaka ili komšiju. Adil Begović je uspio preživjeti poplave, ali njegova strina nije.

“Da sam krenuo po nju, moja bi porodica stradala. To su bile sekunde”, dodaje.

Nekoliko puta je bio na ivici smrti.

Adil Begović ispred kontejnerskog naselja u kojem sada živi, foto: Slađan Tomić/Buka

“Provali voda, izbaci me, ponese”, njegova su sjećanja na tu noć. No nekako se uspio izboriti s vodom.

“Ni sam ne znam kako.”

Sjeća se da je morao razmišljati brzo i bez greške pa se sjetio da sa suprugom i dvojicom sinova pobjegne na krov.

“Skidali smo crijepove praveći stepenice do krova. Tu smo proveli sate dok nije svanulo i dok nisu došli po nas.”

Svaka kiša budi strahove

Godinu od poplava svaka kapljica kiše propudi sjećanje na kobnu noć. Zbog toga mnogi ne žele da se vrate u svoje domove. Sve i kada bi oni bili useljivi.

„Nema rodbine, nema priajtelja. Sve je pusto. Ovo selo nisu činile kuće nego ljudi“, kaže Amina Imamović, Dženanova kćerka.

„Nema moje Adele“, nastavlja razgovor govoreći o snahi sa kojom je svaki dan pila kafu.

Stradala je sa suprugom, svekrom i svekrvom.

Iz te kuće preživio je samo dječak Edi.

„Kad smo se mama, tata i ja zagrili i kad smo shvatili da su svi mrtvi neko je rekao – Edi je živ. Ja ne mogu opisati taj osjećaj kad smo shvatili da je on živ.“

Godina dana „istraga u toku“

U prvim danima nakon poplava bilo je jasno – kamen iz obližnjeg kamenoloma nosio je sve pred sobom i kuće i ljudske živote.

Ajla Jahić iz neformalna grupe građana “4. oktobar” u poplavama je izgubila baku. Za njenu smrt ne krivi samo vremenske uslove.

„Kada su u pitanju ljudske žrtve i ljudski životi smatram da je najveća odgovornost u kamenolomu koji je godinama ilegalno radio i te noći pokosio sve pred sobom i kuće i živote.“

Kaže da bi ljudskih života bilo mnogo manje da nije bilo kamena koji se sručio na selo.

„Da se nešto takvo desi u četiri minuta moralo je biti nešto prejako, a prejak je bio kamen“, kaže Jahić.

Ova diplomirana pravnica nezadovoljna je kako napreduje istraga o nesreći.

„Ovo je trebalo da bude prioritet a ne godinu dana da se skupljaju dokazi koji su više nego očigledni.“

Tužilaštvo godinu ćuti, a nekoliko dana pred godišnjicu izdali su saopštenje kojim mještani nisu zadovoljni.

„Nakon obavljenih obdukcija tijela smrtno stradalih osoba, utvrđeno je da je smrt kod većine smrtno stradalih nastupila uslijed gušenja zemljom i sličnim sadržajem“, saopštili su iz Tužilaštva HNK-a.

Istražuje se poslovanje firme Sani d.o.o koja je upravljala kamenolomom koji nikada nije imao dozvolu za eksploataciju kamena, ali je to rađeno.

„Izuzeta je i određena poslovna dokumentacija iz firme “Sani” d.o.o. Jablanica koja je bila predmetom analize i vještačenja. Također, naloženo je i izvršeno 3D skeniranje terena sa „Lidarom“ iz zraka na širem području Donje Jablanice, s ciljem utvrđivanja količine i zapremine pokrenute zemljane mase i njezine masivnosti, te utjecaja na razorne posljedice, odnosno tragediju“, dodaju iz Tužilaštva.

Istraga se vodi protiv četiri osobe i jednog pravnog lica odnosno firme Sani.

„Zbog postojanja osnova sumnje u počinjenje krivičnih djela „Zlouporaba položaja ili ovlasti“ u stjecaju sa kaznenim djelom „Teški slučajevi izazivanja opće opasnosti“, kaznenim djelom „Onečišćenje okoliša“ i kazneno djelo „Nesavjestan rad u službi“ KZ F BiH“, dodaju.

Mještanima ovo saopštenje nije dalo nadu da će se pronaći krivci za 18 izgubljenih života.

„Moralo je biti više osoba pod istragom. Odgovornost je i u ljudima koji nisu spriječili“, upozorava Jahić.

U poplavama je oštećeno 50 kuća, a 22 su u potpunosti uništene. Neke kuće se popravljaju, a udruženje Pomozi.ba gradi novih 20 kuća.

Slađan Tomić (Buka)