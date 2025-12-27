Godina iz snova : Tabakoviću se poklonili svi navijači Borussije

Tabaković u Borussiji nastupa kao posuđen igrač iz Hoffenheima, a konačna odluka o njegovom ostanku zavisit će od situacije oko Tomasa Čvančare. Češki napadač trenutno je na posudbi u Antalyasporu, a ukoliko se ne vrati u Mönchengladbach, klub će pokušati pronaći rješenje kako bi zadržao bh. reprezentativca – bilo kroz otkup ugovora ili produženje posudbe.