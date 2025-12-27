Godina iz snova : Tabakoviću se poklonili svi navijači Borussije
Haris Tabaković iza sebe ima godinu iz snova u dresu Borussije Mönchengladbach, a sjajne partije nisu prošle nezapaženo ni među navijačima njemačkog kluba.
Na samom kraju 2025. godine, pristalice Borussije odlučile su da upravo bh. reprezentativcu dodijele titulu igrača godine. U velikoj anketi koju je organizovao Bild učestvovalo je oko 30.000 navijača, a Tabaković je ubjedljivo osvojio prvo mjesto sa 24,4 posto glasova. Iza njega su ostali Moritz Nicolas sa 24 posto te Florian Neuhaus koji je prikupio 19 posto glasova.
Ovakvo priznanje dodatno potvrđuje koliko je Tabaković postao važan faktor u ekipi iz Mönchengladbacha. Njegovi golovi i konstantne dobre igre svrstale su ga među najefikasnije napadače Bundeslige ove sezone, ali uprkos svemu, njegova budućnost još uvijek nije u potpunosti jasna.
Tabaković u Borussiji nastupa kao posuđen igrač iz Hoffenheima, a konačna odluka o njegovom ostanku zavisit će od situacije oko Tomasa Čvančare. Češki napadač trenutno je na posudbi u Antalyasporu, a ukoliko se ne vrati u Mönchengladbach, klub će pokušati pronaći rješenje kako bi zadržao bh. reprezentativca – bilo kroz otkup ugovora ili produženje posudbe.
