Gledamo li zadnje dane Islamske Republike Iran : Teheran godinama nije vidio ništa nalik ovome, narod je zauzeo ulice

Masovni prosvjedi zahvatili su iransku prijestolnicu i brojne druge gradove, pokazuju videosnimke, u onome što se opisuje kao najveća demonstracija snage protivnika klerikalnog režima.

Mirni protesti u Teheranu i drugom po veličini gradu, Mashhadu, održani u četvrtak navečer, nisu bili rastjerani od strane sigurnosnih snaga, a snimke je verificirao BBC Persian.

Ubrzo nakon toga, jedna organizacija za praćenje stanja izvijestila je o potpunom prekidu internetske veze na nacionalnoj razini.

Na snimkama se mogu čuti prosvjednici kako pozivaju na rušenje iranskog vrhovnog vođe, ajatolaha Alija Hameneija, te na povratak Reze Pahlavija, sina svrgnutog šaha koji živi u egzilu i koji je ranije pozvao svoje pristaše da izađu na ulice.

Riječ je o 12. uzastopnom danu nemira, potaknutih bijesom zbog kolapsa iranske valute, koji su se, prema navodima organizacija za ljudska prava, proširili na više od 100 gradova i mjesta u svih 31 iranskih pokrajina.

Američka organizacija Human Rights Activist News Agency (HRANA) objavila je da su najmanje 34 prosvjednika – među njima petero djece – te osam pripadnika sigurnosnih snaga izgubili život, dok je 2.270 prosvjednika uhićeno.

Organizacija Iran Human Rights (IHR), sa sjedištem u Norveškoj, navodi da su sigurnosne snage ubile najmanje 45 prosvjednika, uključujući osmero djece.

BBC Persian potvrdio je identitet i smrt 22 osobe, dok su iranske vlasti izvijestile o pogibiji šest pripadnika sigurnosnih snaga.

Snimke objavljene na društvenim mrežama i verificirane od strane BBC Persia prikazuju velike kolone prosvjednika koji su se u četvrtak navečer kretali glavnom prometnicom u Mashhadu, na sjeveroistoku zemlje.

Čuju se povici „Živio šah“ i „Ovo je konačna bitka! Pahlavi se vraća“. U jednom trenutku nekoliko muškaraca penje se na nadvožnjak i uklanja ono što izgledaju kao nadzorne kamere.

Druga snimka prikazuje velik broj ljudi kako maršira glavnom cestom u istočnom dijelu Teherana.

Na snimkama poslanima BBC Persianu iz sjevernog dijela prijestolnice, još jedna velika skupina prosvjednika uzvikuje: „Ovo je konačna bitka! Pahlavi se vraća“. Drugdje na sjeveru, nakon sukoba sa sigurnosnim snagama, prosvjednici viču: „Sram vas bilo“ i „Ne bojte se, svi smo zajedno“.

U drugim gradovima zabilježeni su povici „Smrt diktatoru“ – u očitoj aluziji na Hameneija – u središnjem gradu Isfahanu; „Živio šah“ u sjevernom gradu Babolu; te „Ne bojte se, svi smo zajedno“ u sjeverozapadnom gradu Tabrizu.

U zapadnom gradu Dezfulu, snimke poslane BBC Persianu prikazuju veliki broj prosvjednika, ali i sigurnosne snage koje, čini se, pucaju iz vatrenog oružja s gradskog trga.

Večernji prosvjedi uslijedili su nedugo nakon što je Reza Pahlavi, čiji je otac svrgnut u Islamskoj revoluciji 1979. i koji danas živi u Washingtonu, pozvao Irance da „izađu na ulice i, kao ujedinjena fronta, glasno iznesu svoje zahtjeve“.

U objavi na platformi X, Pahlavi je napisao da su „milijuni Iranaca večeras zatražili svoju slobodu“, nazvavši prosvjednike svojim „hrabrim sunarodnjacima“.

Zahvalio je američkom predsjedniku Donaldu Trumpu što „poziva režim na odgovornost“, te je pozvao europske čelnike da učine isto.

Pahlavi je također pozvao na nastavak prosvjeda u petak navečer od 20 sati po lokalnom vremenu (16:30 GMT).

Iranski državni mediji umanjili su razmjere nemira u četvrtak, a u nekim slučajevima su u potpunosti zanijekali da su se prosvjedi uopće dogodili, objavljujući snimke praznih ulica.

U međuvremenu, organizacija NetBlocks upozorila je da njihovi podaci pokazuju kako se Iran nalazi „usred potpunog nacionalnog internetskog mraka“.

„Incident slijedi niz sve intenzivnijih mjera digitalne cenzure usmjerenih na gušenje prosvjeda diljem zemlje i onemogućuje pravo građana na komunikaciju u ključnom trenutku“, upozorili su, podsjećajući na ranije prekide interneta u više gradova.

Ranije tijekom dana, snimke iz Lomara, malog grada u zapadnoj pokrajini Ilam, prikazivale su masu koja uzvikuje: „Topovi, tenkovi, vatrometi – mule moraju otići“, u očitoj referenci na klerikalni režim. Na drugoj snimci vidi se kako ljudi bacaju papire u zrak ispred banke koja je, čini se, bila provaljena.

Druge snimke prikazuju zatvorene trgovine u nizu gradova i mjesta s većinskim kurdskim stanovništvom u pokrajinama Ilam, Kermanshah i Lorestan.

Sve je uslijedilo nakon poziva na opći štrajk koji su uputile kurdske oporbene skupine u egzilu, kao odgovor na smrtonosni obračun s prosvjedima u toj regiji.

Prema navodima kurdske organizacije za ljudska prava Hengaw, najmanje 17 prosvjednika ubijeno je od strane sigurnosnih snaga u Ilamu, Kermanshahu i Lorestanu, pri čemu su mnogi pripadnici kurdske ili lurske etničke manjine.

U srijedu su izbili nasilni sukobi između prosvjednika i sigurnosnih snaga u više gradova zapadnog Irana, ali i u drugim dijelovima zemlje.

IHR je objavio da je srijeda bila najsmrtonosniji dan dosadašnjih nemira, s potvrđenih 13 poginulih prosvjednika diljem zemlje.

„Dokazi pokazuju da represija svakim danom postaje sve nasilnija i sve raširenija“, izjavio je direktor IHR-a Mahmood Amiry-Moghaddam.

Hengaw je izvijestio da su u srijedu navečer u gradu Khoshk-e Bijar, u sjevernoj pokrajini Gilan, sigurnosne snage ustrijelile dvojicu prosvjednika.

Poluslužbena iranska novinska agencija Fars, bliska Revolucionarnoj gardi, objavila je da su u srijedu poginula i tri policajca. Prema njihovim navodima, dvojica su ubijena vatrenim oružjem od strane „naoružanih pojedinaca među izgrednicima“ u jugozapadnom gradu Lordeganu, dok je treći izboden na smrt „tijekom pokušaja uspostave reda“ u okrugu Malard, zapadno od Teherana.

U četvrtak je američki predsjednik Donald Trump ponovio prijetnju vojnom intervencijom ako iranske vlasti nastave ubijati prosvjednike.

„Dao sam im do znanja da, ako počnu ubijati ljude – a to imaju običaj činiti tijekom svojih nereda, a imaju ih mnogo – ako to učine, udarit ćemo ih vrlo snažno“, rekao je u intervjuu za The Hugh Hewitt Show.

Odvojeno, američki ministar financija Scott Bessent izjavio je da je iransko gospodarstvo „na koljenima“.

Govoreći u četvrtak u Ekonomskom klubu Minnesote, dodao je: „[Predsjednik Trump] ne želi da naude još većem broju prosvjednika. Ovo je iznimno napet trenutak.“

Iranski predsjednik Masoud Pezeshkian ranije je pozvao sigurnosne snage na „krajnju suzdržanost“ u postupanju prema mirnim prosvjedima. „Svako nasilno ili prisilno ponašanje treba izbjegavati“, stoji u priopćenju.

Hamenei, koji u Iranu ima posljednju riječ, u subotu je poručio da vlasti trebaju „razgovarati s prosvjednicima“, ali i da „izgrednike treba dovesti u red“.

Prosvjedi su započeli 28. prosinca, kada su trgovci izašli na ulice Teherana kako bi izrazili bijes zbog novog naglog pada vrijednosti iranske valute, rijala, prema američkom dolaru na otvorenom tržištu.

Rijal je tijekom protekle godine potonuo na povijesno najnižu razinu, dok je inflacija narasla na 40 posto, pod pritiskom sankcija zbog iranskog nuklearnog programa, ali i zbog lošeg upravljanja i raširene korupcije.

Ubrzo su se prosvjedima pridružili i studenti, a nemiri su se proširili na druge gradove, uz česte slogane usmjerene protiv klerikalnog establišmenta.

U porukama poslanima BBC-ju preko aktivista sa sjedištem u Ujedinjenom Kraljevstvu, jedna žena iz Teherana rekla je da je očaj glavni pokretač prosvjeda.

„Živimo u limbu“, rekla je. „Imam osjećaj kao da visim u zraku, bez krila za odlazak i bez nade da ovdje ostvarim svoje ciljeve. Život je postao nepodnošljiv.“

Druga žena rekla je da prosvjeduje jer su joj snovi „ukradeni“ od strane klerikalnog režima te da želi poručiti kako „još uvijek imamo glas kojim možemo vikati i šaku kojom ih možemo udariti u lice“.

Jedna žena iz zapadnog grada Ilama rekla je da zna za mlade ljude iz obitelji povezanih s režimom koji sudjeluju u prosvjedima. „Moja prijateljica i njezine tri sestre, čiji je otac istaknuta osoba u obavještajnim službama, izlaze na ulice, a da on to ne zna“, rekla je.

(Jutarnji list)