Države članice Međunarodnog krivičnog suda (ICC) glasale su u utorak za smjenu glavnog tužioca Karima Khana, skoro dvije godine nakon što su se prvi put pojavile optužbe za seksualno nedolično ponašanje, izvijestili su Reuters i Associated Press, pozivajući se na diplomatske izvore.

Britanski advokat Karim Khan optužen je za seksualno nedolično ponašanje nad ženskom članicom osoblja. Khan je snažno negirao optužbe. Khana je smjenila s dužnosti velika većina od 125 država članica MKS-a, što je prvi put u historiji suda da je glavni tužilac smijenjen s dužnosti.

Khan (56) suspendovan je s dužnosti u junu, do glasanja, nakon što je izvještaj izvršnog odbora suda utvrdio da je počinio “ozbiljno nedolično ponašanje”. Dokumenti koje je vidio AP pokazuju da je Khan imao seksualni odnos sa ženskom članicom osoblja i pokušao je spriječiti da podnese optužbe. On osporava te nalaze.

Prijedlog Sijera Leonea koji bi otežao smjenu nije prošao.

Khan nije prisustvovao zatvorenoj sjednici jer mu je zabranjen ulazak u Sjedinjene Američke Države nakon što ga je administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa sankcionirala zbog istrage Međunarodnog krivičnog suda (ICC) o izraelskim zvaničnicima povezanim s djelovanjem izraelske vojske u ratu u Gazi.

MKS je 2024. godine izdao naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog zločina protiv čovječnosti. Ta odluka izazvala je oštru reakciju Izraela i Sjedinjenih Američkih Država.

Na početku sjednice, prijedlog Sijera Leonea da se oteža Khanova smjena nije prošao, nakon čega su diplomate počele glasati o njegovoj smjeni nekoliko sati prije predviđenog roka, rekli su za Reuters i AP diplomatski izvori upoznati sa sjednicom.

Države su glasale tajnim glasanjem. Holandija, gdje se nalazi sjedište suda, objavila je da je glasala za Khanovu smjenu, kao i Francuska i Norveška, koje su svoju odluku objavile prije početka sjednice.

MKS se suočava s ozbiljnim izazovima

“Vjerujemo da je van razumne sumnje dokazano da je njegovo ponašanje predstavljalo seksualno uznemiravanje i zloupotrebu položaja”, rekao je zamjenik norveškog ministra vanjskih poslova Andreas Motzfeldt Kravik u izjavi koju je prenio AP.

Holandski ministar vanjskih poslova Tom Berendsen je u pismu parlamentu prošle sedmice rekao da postoji dovoljna podrška za Khanovu smjenu.

Päivi Kaukoranta, predsjednica Skupštine država članica, rekla je na javnom otvaranju sjednice da će se glasanje održati iza zatvorenih vrata kako bi se riješilo “složeno i osjetljivo disciplinsko pitanje u okviru upravljačke i nadzorne uloge Međunarodnog krivičnog suda”.

Dugotrajni i složeni proces podijelio je grupe za ljudska prava, sudsko osoblje i države članice u vrijeme kada se MKS već suočava s ozbiljnim izazovima, uključujući američku kampanju za “raspuštanje” suda, koji je osnovan radi krivičnog gonjenja odgovornih za najteže zločine protiv čovječnosti.

(Kliker.info-agencije)