GIKIL na koljenima : Ide li bh. div sa 1000 zaposlenih ka gašenju

Generalni direktor Global Ispat Koksne Industrije Lukavac (GIKIL) Almin Suljić podnio je ostavku na mjesto direktora ovog lukavačkog preduzeća. Do imenovanja nove Uprave, GIKIL će voditi Osman Abadžić.

Ovu informaciju potvrdio je i gradonačelnik Lukavca Edin Delić.

– Ne znam tačno koji je razlog podnošenja ostavke. Mi smo sutra sazvali štab civilne zaštite da to razmotrimo, jer je to stvar koja se tiče nas i koja može imati implikacije na sigurnost – izjavio je Delić za Avaz.

Problemi u GIKIL-u

Prema Delićevim riječima, u ovom preduzeću postoje veoma složeni problemi.

– Mi imamo informacije koje su zabrinjavajuće. Već duže vrijeme GIKIL radi na neprihvatljiv način. Tehnologija je zastarjela, ne ulaže se dovoljno u obnovu, vlasnička struktura je nejasna. Nejasno je ko imenuje upravu, tako da je dubioza tamo velikih razmjera, od odnosa sa Indijcima, tako da je to jedan galimatijas u kojem smo mi zabrinuti i za sigurnost radnika i procesa – izjavio je Delić.

– Prva stvar je ta da se moramo očitovati, a druga stvar što nas zanima je ako se ide ka tome da kolektiv stane, da se proizvodnja zaustavi, tamo je 1000 ljudi zaposleno. Kantonalna i Federalna vlada moraju taj predmet staviti u prvi plan i cjeloupnu situaciju, sigurnosnu, ekonomsku, društvenu i baviti se time dok ne bude kasno – poručio je Delić.

Posljedice nesanacije pruge

Pruga Sarajevo-Ploče, koja je oštećena uslijed poplava i bujica početkom oktobra, još nije popravljena. Kompanije, čije poslovanje ovisi o transportu Željeznicom, gomilaju milionske gubitke, čak veće i od iznosa koji je dovoljan za samu sanaciju. Ukoliko sanacija bude čekala proljeće, iz Privredne komore Federacije odgovorno tvrde da će pojedine kompanije biti ugašene. I prije oštećenja pruge GIKIL je bio u problemima.

– Prije same nesreće u Jablanici GIKIL je bio u problemima. Oko 60 miliona maraka duga je tamo. Ovo što se desilo sa prugom je samo dodatno otežalo čitavu situaciju i možda ubrzalo te procese. GIKIL ima mogućnost da drugim linijama dovozi i izvozi. Pruga nije jedini put, ali jeste u svakom sučaju bio jedan dodatni otežavajući momenat. Smatramo da treba ekonomski, tehnološki i na svaki drugi način utvrditi koliko je stvarno taj element ugrozio poslovanje. Prugu treba sanirati, bez obzira na GIKIL.

Gašenje proizvodnje?

Gradonačelnik Delić je govorio i o onome što se čuje u javnosti, a to su informacije da se ide ka gašenju proizvodnje.

– To je suvišno govoriti, ali nas to boli, GIKIL nam je u dvorištu, on je problem i kada nema ovih okolnosti o kojima govorim (pruga Sarajevo-Ploče, op.a.). Sada je baš situacija takva da oni upućeniji kažu da se ide ka gašenju proizvodnje. Mi to čujemo na ulici od radnika, nejasno nam je šta se dešava – kazao je Delić.

O mogućem gašenju kompanije u ovom industrijskom gradiću u blizini Tuzle, Delić je izrazio svoju zabrinutost.

– Loša strana je da bi oko 1.000 ljudi ostalo bez posla. Tamo su plate dosta visoke. Taj ekološki dio se na neki način namiruje platama koje kompenziraju nezadovoljstvo ljudi, što opet nije korektno. S druge strane, GIKIL je najveći zagađivač u gradu. Ekonomska dobit koju GIKIL ostvaruje, ostvaruje se u čitavoj državi. Lukavac kao grad je na nekom kraju ljestvice. Svakako bi to bio ekonomski udar i po Federaciju i po Željeznice Federacije, pa i po naš grad – naglasio je Delić.

Opasne materije

Delić je posebno naglasio da proizvodnja u GIKIL-u ne može biti zaustavljena bez provođenja sigurnosnih mjera.

– Ono što mene zabrinjava i na čemu ćemo mi sutra reagovati, je to da se ne može isključiti mogućnost da dođe do povreda, do curenja opasnih otrovnih materija, tamo je puno materija koje su vrlo opasne. Taj se pogon ne može zaustaviti tek tako, da se prestane ubacivati koks. To se mora uraditi projekat koji će sve sigurnosne mjere predvidjeti i on se mora provesti detaljno, temeljito, tako da je trenutačno i dugoročno ne ostanu posljedice kao što su znale ostati dugotrajne posljedice od nekih fabrika na Tuzlanskom kantonu – zaključio je Delić.

