Američki državni sekretar Marco Rubio zabrinut je zbog nasilja imigranata. Kako kaže, misli da je i izraelska vlada zabrinuta zbog toga. Ako je to kvalitet obavještajnih podataka koji su Vam dostupni, gospodine sekretare, onda sam i ja zabrinut. Veoma zabrinut. Ili ne znate ništa o Izraelu ili ste nepošteni, ne znam šta je gore.

Piše : Gideon Levy ( Haaretz)

Izraelska vlada nije zabrinuta zbog nasilja doseljenika, ona ga podržava. Želi to nasilje jer služi njenim ciljevima i podstiče vojsku da ga podstiče. Trebali biste znati, gospodine sekretare, da su za izraelsku vladu i mnoge Izraelce kriminalci iz novih naselja heroji našeg vremena. I naravno, oni ne čine ništa da ih zaustave.

A vi, gospodine Rubio, da ste zaista zabrinuti, pronašli biste način da okončate to nasilje. Jedan paket bolnih sankcija i nema više nasilja. Ali vi i svi vaši prethodnici samo brinete. Duge godine površne američke zabrinutosti su iza nas. Stoga, i vi stojite iza ovog nasilja, finansirate ga i naoružavate.

Umjesto da čitate izvještaj vašeg bljutavog ambasadora – mislite li i vi da bi se Izrael trebao protezati od Eufrata do Nila – pogledajte odličan izvještaj Jeremyja Diamonda na CNN-u u petak, 27. marta.

Ovdje ćete vidjeti koliko je zabrinuta izraelska vlada. Vidjet ćete izraelske vojnike kako se ponašaju kao jurišnici iz Ratova zvijezda, čak i prema stranim novinarima. To su vojnici Jevrejskog džihada sa znakom “Mesija” na uniformama. “Cijela Judeja i Samarija pripadaju Jevrejima”, objašnjava jedan dok njegovi drugovi upiru oružje u Diamondove snimatelje. Vojnici priznaju da je ono što rade Palestincima lična osveta za smrt doseljenika Jehude Shermana, nasilnika ubijenog pod nejasnim okolnostima.

Ti vojnici imaju komandante koji slušaju našu vladu i svi zajedno podržavaju pogrome. Njihov komandant, general-major Avi Bluth, ponaša se kao da je njegov posao da to omogući. Nije izveo nijednog vojnika pred vojni sud. On, ti vojnici i mnogi oficiri dolaze “iz istog sela”, kako Naomi Shemer pjeva u hitu iz 1969. godine, i nose istu statuu koja sada predstavlja apartheid. I to nije slučajno.

Naša zabrinuta vlada povećala je broj vjerskih cionista u službi Centralne komande IDF-a i Civilne uprave. General zijeva dok njegovi vojnici kradu stada ovaca od siromašnih seljaka. Dosađuje se dok njegovi vojnici okreću glavu dok doseljenici nekažnjeno ubijaju lokalno stanovništvo. Znate li, gospodine sekretare, da policajci koji su ubili cijelu porodicu na graničnom prijelazu neće biti ni ispitani? Je li tako izgleda zabrinuta vlada?

Ko je zabrinut? Itamar Ben Gvir i Bezalel Smotrich, vođe kriminalne bande poznate kao Doseljenici? To je izraelska verzija Ku Klux Klana, gospodine Rubio, uz podršku vlade i vojske i mučnu apatiju naše javnosti. Izraelce brine samo šteta koju nasilje nad doseljenicima nanosi imidžu Izraela u međunarodnoj javnosti. U Diamondovom izvještaju pogledajte pretučenog Abdullaha Daraghmeha (75) kako leži u bolnici. Samo Ku Klux Klan tuče bespomoćnog starca gotovo do smrti.

To nasilje ima svrhu: protjerati Palestince s njihove zemlje. Jednostavno tako. Američka pasivnost čini je saučesnikom u zločinu. Jeste li čuli za okupaciju? Recite to svom predsjedniku na jeziku koji razumije. Pitajte ga zna li “ko su ovi momci” i objasnite mu da su doseljenici gadovi i da je okupacija “veliki problem” koji samo Sjedinjene Države mogu riješiti. Ako mu to tako objasnite, možda će razumjeti.

On lako može riješiti taj problem. Nema slanja trupa, nema bombardera B-2. Pritisak i sankcije su dovoljni, kao što SAD znaju. A onda ćete se vi i vaš predsjednik iznenaditi brzinom kojom će cijeli ovaj truli poduhvat nestati. Tek tada ćemo imati novi Bliski istok, a možda i potpunu pobjedu.