Gideon Levy : Snovi o Nobelu
Priča se da predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump sanja o tome da dobije Nobelovu nagradu za mir u Oslu, iako je njegovo pravo mjesto na Međunarodnom krivičnom sudu u Hagu. On je najodgovorniji ne-Izraelac za krvoproliće u Gazi. Da to želi, on (i samo on) bi mogao da jednim telefonskim pozivom zaustavi ovaj užasan rat i sprečiti smrt izraelskih talaca.
Ali on to ne čini. Tuamp ne samo da ne zove (niti nam dolazi), već nastavlja finansirati, naoružavati i podržavati izraelsku ratnu mašineriju kao da je sve u najboljem redu. On je vođa posljednje grupe navijača Izraela. Našeg vrhovnog vojnog zapovjednika Benjamina Netanyahua prošle nedelje je nazvao „ratnim herojem“. Ovu sumnjivu počast je onda skromno dodjelio i sebi i rekao da je i on ratni heroj.
Piše : Gideon Levy (Haaretz)
Predsjednik Sjedinjenih Država misli da je svako ko vrši genocid, kao što je ovaj u Gazi, heroj. Heroj je i onaj ko iz sigurnosti svoje kancelarije šalje teške bombardere u jednokratnu operaciju u Iranu. Tako razmišlja najmoćniji čovjek na planeti.
Kada povežemo Trumpovo ime sa Nobelovom nagradom za mir, noć se pretvara u dan, laž u istinu, a podrška najstrašnijem ratu u ovom stoljeću ga stavlja rame uz rame sa Martinom Luterom Kingom i Dalaj Lamom, prethodnim laureatima. Trump i Nelson Mendela se voze u istom čamcu. Ali ove groteskne šale idu na naš račun. Ako treba da dobiju neku nagradu, Netanyahu i Trump zaslužuju onu koja srećom još nije ustanovljena, nagradu za genocid.
Trump daje podršku ovom ratu i još se usuđuje da sanja o Nobelovoj nagradi za mir. Američko javno mnjenje kao da je spremno za akciju, a i njihov predsjednik je spreman. Jedini način da se zaustavi ovaj pokolj je telefonski poziv iz Bijele kuće, ali nema naznaka da će se to desiti u skorije vrijeme. Trump ima na raspolaganju ogroman obavještajni mehanizam, 16 organizacija sa velikim budžetom, ali on kaže da je za glad u Gazi „saznao na televiziji“.
Izgleda da ta glad na televiziji nije dovoljna da američki predsjednik pokrene jedinu moguću akciju spasavanja Gaze: da naredi Izraelu potpuni i trenutni prekid vatre. Netanyahu ne haje za upozorenja koja mu stižu iz ostatka svijeta. A Trump čini sve što je u njegovoj moći da spriječi sankcije koje mnoge zemlje žele da uvedu Izraelu. Evropa je uznemirena događajima u Gazi, ali sasvim paralizirana Trumpovim terorom. Pred njim se povlače i mnoge međunarodne organizacije.
Komentari