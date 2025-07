Gideon Levy : Izrael sprovodi plan etničkog čišćenja Gaze

Izrael tiho vrši zločin protiv čovječnosti. Ne radi se o rušenju kuće ovdje i kuće ondje, niti o „operativnim potrebama“, već o sistematskom uklanjanju svake šanse za život, dok se istovremeno priprema infrastruktura za koncentraciju ljudi u „humanitarnom“ gradu koji će služiti kao tranzitni logor – prije deportacije u Libiju, Etiopiju i Indoneziju, kako je Barnea naveo prema Channel 12. To je plan za etničko čišćenje Gaze. Neko ga je osmislio, vodile su se rasprave o prednostima i manama, razmatrane su alternative, razmatrane su opcije potpunog čišćenja naspram faznog, a sve to u klimatiziranim salama sa zapisnicima i donesenim odlukama. Po prvi put otkako je počeo rat osvete u Gazi, jasno je da Izrael ima plan – i to vrlo dalekosežan.