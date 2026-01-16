Gideon Levy : Iran i Gaza

Reakcije Izraelaca na događaje u Iranu su dirljive. Dugo nismo vidjeli takvu solidarnost s narodom koji stenje pod tiranijom. Ton je, kao i uvijek, diktirao premijer Benjamin Netanyahu, kako i dolikuje svjetioniku pravde koji obasjava svijet: “Izrael podržava borbu iranskog naroda za slobodu i pravdu”, rekao je u Knesetu. “U Iranu se vodi globalna bitka između zemalja koje predstavljaju vrijednosti slobode i napretka i nasilnih režima”, rekao je naš vođa prosvijećenih, libertarijanskih nacija svijeta.

Piše : Gideon Levy (Haaretz)

Ovog ljeta se direktno obratio “ponosnom narodu Irana”. Čak je i prolio suze. Građani Irana nemaju vodu, utvrdio je onaj koji obilno opskrbljuje vodom Gazu i Zapadnu obalu. “Nije normalno da tako žive, nije fer ni prema njihovoj djeci”, rekao je. “Ali imam dobre vijesti za vas. Izrael je prva zemlja na svijetu po desalinizaciji… tačno znamo šta treba učiniti.”

Majstor vodosnabdijevanja rekao je Netanyahuu da je otvorio Telegram račun na perzijskom jeziku kako bi Iranci mogli naučiti upravljati vodom. “Žeđ za vodom u Iranu jednaka je samo potrebi za slobodom iranskog naroda”, izjavio je naš Nelson Mandela u stilu Shimona Peresa. “Evo velike vijesti: čim vaša zemlja bude slobodna, izraelski stručnjaci će stići do svakog grada u Iranu.” Zatim je govorio o kanalima i jezerima u Iranu koji će se ponovo napuniti vodom i o hodanju ruku pod ruku s Irancima duž njihovih obala. “Kakva represija, kakva okrutnost”, uzdahnuo je Martin Luther King iz Balfour ulice u Jerusalemu.

“Pozivam vas da budete hrabri i odvažni, da slobodno sanjate. Preuzmite rizike za slobodu, za budućnost, za svoje porodice. Izađite na ulice i tražite pravdu. Znajte da niste sami. Izrael stoji uz vas… IRAN BARAYE IRANI – Iran pripada Irancima. Herzl je rekao: ‘Ako nešto želite, to nije nedostižna bajka’, a ja vam kažem da je slobodni Iran ostvariv cilj.”

Prestanite kritizirati Netanyahua kao tiranina ili državu Izrael zbog ugnjetavanja drugih ljudi. Danas Netanyahu kaže “Iran Irancima”, a sutra “Palestina Palestincima”. I njegovo mišljenje nije usamljeno. Većina Izraelaca je šokirana upotrebom bojeve municije i ubistvom hiljada demonstranata. Kakva okrutnost. Izraelske režimske novine Yediot Ahronot objavile su posljednje riječi ubijene demonstrantkinje Azite iz Irana na naslovnoj strani: “Borimo se za minimum dostojanstva, protiv kolektivnog kažnjavanja, za našu budućnost.” Čini se da je njene riječi napisala neka Azita iz Gaze.

Ali da je to bila Azita iz Gaze, “Jediot Ahronot” sigurno ne bi objavio nijednu njenu riječ, čak ni na posljednjoj stranici. “Azita je ubijena na ulici”, napisali su oni koji su izbjegavali riječ ubistvo za ubistvo palestinskih demonstranata u nekim drugim ulicama.

Borba za slobodu protiv tiranije je univerzalna. Iranski demonstranti i borci za slobodu Gaze dijele slične ciljeve. Na demonstracijama pored zida duž Pojasa Gaze, izraelske snage su nemilosrdno pucale, kao što to sada rade Revolucionarni gardisti. Izraelska vojska je ubila preko 200 demonstranata, 28 hiljada stanovnika Gaze je ranjeno, od čega 7.400 snajperskom vatrom. Da li je Netanyahu bio šokiran time? Da li je “Jediot Ahronot” objavio testament palestinske djevojčice?

Postoji još jedan vrhunac licemjerja: tvrdnja da je ljevica u svijetu podržala Palestince, ali ne i iranski narod. Ako u tome ima istine, mi smo posljednji koji imaju pravo kritikovati druge zbog dvoličnosti.

Nekada smo pjevali pjesmu o slobodnom Pragu,1 a sada imamo pjesmu o Teheranu. Vjerovatno nikada nećemo pjevati pjesmu o slobodnoj Gazi.

Prevela Alma Ferhat (Peščanik)