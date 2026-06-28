Dok fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine ispisuje historiju na Svjetskom prvenstvu, jedan simboličan gest iz Sarajeva prerastao je u priču o solidarnosti i zajedništvu.

Zvona Crkve sv. Franje Asiškog na Dobrinji oglasila su se tokom intoniranja himne Bosne i Hercegovine, a zatim i nakon svakog gola Zmajeva u pobjedi protiv Katara. Snimci su se ubrzo proširili društvenim mrežama, gdje su brojni građani ovaj čin doživjeli kao snažan izraz podrške reprezentaciji i zajedništva.

Nekoliko dana kasnije pažnja javnosti usmjerena je na samu župu, ali ovoga puta zbog njenog dugogodišnjeg društveno korisnog rada.

U prostorijama župe organizovana je fan zona u kojoj navijači zajedno prate utakmice reprezentacije, ali aktivnosti ove zajednice daleko nadilaze sportska dešavanja. Kroz javnu kuhinju svakodnevno se pripremaju i dijele obroci osobama u stanju socijalne potrebe, dok se istovremeno privodi kraju izgradnja dječijeg igrališta za najmlađe stanovnike naselja.

Potaknuti gestom zvonjenja tokom utakmica, ali i humanitarnim radom župe, građani su na društvenim mrežama pokrenuli akciju prikupljanja pomoći.

“Ko može izdvojiti dvije marke, neka izdvoji dvije. Ko može više, neka da više. Nije važan iznos, nego poruka da prepoznajemo dobro i želimo ga podržati”, navodi se u pozivu organizatora.

Ističu da se pravo zajedništvo ne pokazuje samo u trenucima sportskih uspjeha, već i kroz podršku onima koji svakodnevno pomažu drugima.

“Zajedništvo je kada jedni drugima pružimo ruku. Kada dobro dobrim vraćamo. Kada pokažemo da Dobrinja ima veliko srce”, poručili su.

Građani pozivaju sve koji žele podržati rad Župe sv. Franje Asiškog da, u skladu sa svojim mogućnostima, uplate donaciju na račun:

Župa sv. Franje Asiškoga – Dobrinja, Sarajevo

UniCredit Bank

Transakcijski račun: 3386902230098985

Organizatori akcije poručuju da je cilj da se inicijativa proširi što dalje i pokaže da solidarnost ne završava navijanjem.