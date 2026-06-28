Gest koji je dirnuo BiH: Građani prikupljaju pomoć za sarajevsku crkvu koja je zvonila na golove Zmajeva
Dok fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine ispisuje historiju na Svjetskom prvenstvu, jedan simboličan gest iz Sarajeva prerastao je u priču o solidarnosti i zajedništvu.
Zvona Crkve sv. Franje Asiškog na Dobrinji oglasila su se tokom intoniranja himne Bosne i Hercegovine, a zatim i nakon svakog gola Zmajeva u pobjedi protiv Katara. Snimci su se ubrzo proširili društvenim mrežama, gdje su brojni građani ovaj čin doživjeli kao snažan izraz podrške reprezentaciji i zajedništva.
Nekoliko dana kasnije pažnja javnosti usmjerena je na samu župu, ali ovoga puta zbog njenog dugogodišnjeg društveno korisnog rada.
U prostorijama župe organizovana je fan zona u kojoj navijači zajedno prate utakmice reprezentacije, ali aktivnosti ove zajednice daleko nadilaze sportska dešavanja. Kroz javnu kuhinju svakodnevno se pripremaju i dijele obroci osobama u stanju socijalne potrebe, dok se istovremeno privodi kraju izgradnja dječijeg igrališta za najmlađe stanovnike naselja.
“Ko može izdvojiti dvije marke, neka izdvoji dvije. Ko može više, neka da više. Nije važan iznos, nego poruka da prepoznajemo dobro i želimo ga podržati”, navodi se u pozivu organizatora.
Ističu da se pravo zajedništvo ne pokazuje samo u trenucima sportskih uspjeha, već i kroz podršku onima koji svakodnevno pomažu drugima.
“Zajedništvo je kada jedni drugima pružimo ruku. Kada dobro dobrim vraćamo. Kada pokažemo da Dobrinja ima veliko srce”, poručili su.
Župa sv. Franje Asiškoga – Dobrinja, Sarajevo
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Transakcijski račun: 3386902230098985
“Nismo jaki samo kada navijamo, nego i kada zajedno podržavamo one koji čine dobro za cijelu zajednicu”, zaključili su.
(Kliker.info-N1)
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