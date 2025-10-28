George Clooney komentarisap filmsku plačku Louvrea : “Ponosan sam na te momke”

George Clooney komentarisao je nedavnu pljačku muzeja Louvre, šaleći se da bi to moglo biti uključeno u nadolazeći film “Ocean’s 14”, u okviru franšize koja je proslavila prevarante i lopove.

“Ako ste profesionalni lopov kao ja, veoma ste ponosni na te momke” – rekao je Clooney s osmijehom na premijeri najnovijeg filma “Jay Kelly” na AFI Festu.

Kada je upitan da li bi pljačka u Louvreu mogla završiti u filmu “Ocean’s 14”, Clooney je odgovorio kao iz topa.

“Mislim da bi trebalo opljačkati Louvre” rekao je glumac.

Pljačka se dogodila u nedjelju ujutru, kada su četiri osumnjičena ukrala osam predmeta vrijednih preko 100 miliona dolara, a Clooney je zapanjen time kako su lopovi to izveli usred bijela dana.

On je takođe otkrio da će “Ocean’s 14” vjerovatno početi sa snimanjem sljedeće godine, sa originalnim zvijezdama franšize.

U projekat su ponovo uključeni Julia Roberts, Brad Pitt, Matt Damon…

Prvobitna trilogija “Ocean’s” započela je 2001. godine sa hitom “Ocean’s Eleven”, koji je zaradio preko 450 miliona dolara globalno.

Uslijedili su nastavci: “Ocean’s Twelve” (2004) sa 362 miliona i “Ocean’s Thirteen” (2007) sa 311 miliona dolara na svjetskom nivou.

