Generalna proba pred Svjetsko prvenstvo: Bh. navijači preplavili St. Louis pred meč s Panamom (Video)
Dok se reprezentacija Bosne i Hercegovine priprema za posljednju utakmicu uoči Svjetskog prvenstva protiv Paname, St. Louis se već pretvara u veliko okupljalište bosanskohercegovačke dijaspore.
Grad u kojem živi jedna od najvećih zajednica građana porijeklom iz BiH u Sjedinjenim Američkim Državama večeras bi mogao ponuditi atmosferu kakva se obično viđa u Zenici ili Sarajevu.
Ulice grada, prema riječima predstavnika bh. zajednice, iz sata u sat postaju sve punije navijača koji pristižu iz različitih dijelova SAD-a kako bi podržali “Zmajeve”.
– Ova utakmica će za našu reprezentaciju biti kao da igra u Zenici ili Sarajevu. Stadion prima oko 22.000 gledalaca, a sigurno će među njima biti oko 20.000 naših ljudi – rekao je ranije za N1 Rusmin Topalović iz St. Louisa.
A evo kako izgleda uzavrela atmosfera u St. Louisu sat vremena prije početka susreta. Korteo sa navijačima BiH kreće se ka stadionu Energizer Park…
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