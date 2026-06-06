hamburger-icon

Kliker.info

Generalna proba pred Svjetsko prvenstvo: Bh. navijači preplavili St. Louis pred meč s Panamom (Video)

Nazad na početnu Pretplati se na RSS

Generalna proba pred Svjetsko prvenstvo: Bh. navijači preplavili St. Louis pred meč s Panamom (Video)

06 Juna
20:40 2026
Štampaj Podijeli s prijateljima

Dok se reprezentacija Bosne i Hercegovine priprema za posljednju utakmicu uoči Svjetskog prvenstva protiv Paname, St. Louis se već pretvara u veliko okupljalište bosanskohercegovačke dijaspore.

Grad u kojem živi jedna od najvećih zajednica građana porijeklom iz BiH u Sjedinjenim Američkim Državama večeras bi mogao ponuditi atmosferu kakva se obično viđa u Zenici ili Sarajevu.

Ulice grada, prema riječima predstavnika bh. zajednice, iz sata u sat postaju sve punije navijača koji pristižu iz različitih dijelova SAD-a kako bi podržali “Zmajeve”.

– Ova utakmica će za našu reprezentaciju biti kao da igra u Zenici ili Sarajevu. Stadion prima oko 22.000 gledalaca, a sigurno će među njima biti oko 20.000 naših ljudi – rekao je ranije za N1 Rusmin Topalović iz St. Louisa.

A evo kako izgleda uzavrela atmosfera u St. Louisu sat vremena prije početka susreta. Korteo sa navijačima BiH kreće se ka stadionu Energizer Park…

(Kliker.info-agencije)

 

Podijeli

Komentari

Nazad na vrh Komentariši članak
Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Nazad na vrh

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Intervjui

Kolumne

© 2013 Copyright Kliker.info. Sva prava zadržana.
Developed by LEFTOR

Učitava se

Zatvori prozor

Učitavanje u toku. Molimo pričekajte

Ovo može potrajati par sekundi
Idi na alatnu traku