Dok se reprezentacija Bosne i Hercegovine priprema za posljednju utakmicu uoči Svjetskog prvenstva protiv Paname, St. Louis se već pretvara u veliko okupljalište bosanskohercegovačke dijaspore.

Grad u kojem živi jedna od najvećih zajednica građana porijeklom iz BiH u Sjedinjenim Američkim Državama večeras bi mogao ponuditi atmosferu kakva se obično viđa u Zenici ili Sarajevu.

Ulice grada, prema riječima predstavnika bh. zajednice, iz sata u sat postaju sve punije navijača koji pristižu iz različitih dijelova SAD-a kako bi podržali “Zmajeve”.

– Ova utakmica će za našu reprezentaciju biti kao da igra u Zenici ili Sarajevu. Stadion prima oko 22.000 gledalaca, a sigurno će među njima biti oko 20.000 naših ljudi – rekao je ranije za N1 Rusmin Topalović iz St. Louisa.

A evo kako izgleda uzavrela atmosfera u St. Louisu sat vremena prije početka susreta. Korteo sa navijačima BiH kreće se ka stadionu Energizer Park…

(Kliker.info-agencije)