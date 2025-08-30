Gdje je nestao Trump? : Ničim izazvane riječi JD Vancea izazvale eksploziju reakcija !

Američki potpredsjednik JD Vance potpalio je požar na bespućima interneta nakon što je JD izjavio da je spreman preuzeti dužnost predsjednika ako Donalda Trumpa pogodi neka “strašna tragedija”.

“Ako se, ne daj Bože, dogodi strašna tragedija, ne mogu zamisliti bolju obuku na radnom mjestu od one koju sam stekao u posljednjih 200 dana”, rekao je Vance, govoreći o zdravlju američkog predsjednika u intervjuu za USA Today, iako je istovremeno inzistirao da je 79-godišnji predsjednik, najstariji koji je ikada položio zakletvu , dobrog zdravlja i da ima “nevjerojatnu energiju”, unatoč nagađanjima o njegovu zdravlju.

Bijela kuća je prošli mjesec objavila da je Trumpu dijagnosticirana kronična venska insuficijencija, problem s cirkulacijom koji je uzrokovao oticanje oko gležnjeva. Također tvrde da su modrice na predsjednikovoj ruci, koja je najčešće bila prekrivena šminkom, uzrokovane “manjom iritacijom mekog tkiva od čestog rukovanja i upotrebe aspirina”.

Posebno je modrica na ruci bila predmet nagađanja i rasprava na internetu o tome kakvo je zapravo zdravstveno stanje američkog predsjednika.

A nakon ovih Vanceovih izjava internet je eksplodirao – na X-u se razbuktao i nezaustavljivo se širi trend objava “Trump je mrtav”.

Prema pisanju CNBC-a , u trenutku kada je u subotu napisan njihov članak o tom trendu na društvenim mrežama, na X-u je bilo već 87.000 objava “Trump je mrtav”, no neprestano se u golemom broju pojavljuju nove.

Od Trumpove povremene odsutnosti s javnih događanja do spomenute modrice na ruci koja ponovljeno izbija već neko vrijeme, nagađanja o zdravlju vremešnog predsjednika su u porastu.

No, za ovaj je trend zaslužan isključivo JD Vance sa svojim komentarima da je spreman zamijeniti Trumpa u slučaju “nekakve tragedije”.

Trend je izazvao različite reakcije na društvenim mrežama, pri čemu su neki korisnici zbijali šale o Trumpovoj smrti, a drugi su izrazili zabrinutost zbog njegovog zdravlja.

(Jutarnji list)