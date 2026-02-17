Gašenje Starlinka kao ključna prednost : Ukrajinci u četiri dana napredovali kao nikad od 2023. godine

Ukrajinske snage iskoristile su nedavni prekid komunikacijske usluge Starlink za ruske postrojbe i pokrenule iznenadne napade u tri sektora bojišnice duge 1100 kilometara. U napadima su natjerale ruske snage u bijeg i, prema izvješćima s terena i službenim ukrajinskim izvorima, oslobodile 11 sela. Ruska vojska je sredinom veljače ostala bez ključnog alata za razmjenu digitalnih podataka, što Kijev sada koristi.

Ukrajinske snage prošlog su tjedna, između srijede i nedjelje, ponovno preuzele 201 četvorni kilometar teritorija koji je bio pod ruskom kontrolom, pokazuje analiza AFP-a temeljena na podacima američkog Instituta za proučavanje rata (ISW). Riječ je o površini gotovo jednakoj ruskim teritorijalnim dobicima tijekom cijelog prosinca, a ujedno i o najvećem povratu teritorija u tako kratkom razdoblju još od protuofanzive od juna 2023.godine.

Najveći dobici kod Huljajpolja

Najveći uspjeh postignut je tijekom vikenda u sektoru Zaporižja, gdje su združene jurišne skupine sastavljene od pješaštva, oklopnih transportera i bespilotnih letjelica oslobodile pet sela duž 30 kilometara bojišnice kod grada Huljajpolja.

Napadi su prisilili ruske postrojbe na povlačenje preko taktički važne rijeke Haičur, čime je ponovno uspostavljena ukrajinska kontrola nad teritorijem koji su ruske snage držale od kraja prošlog ljeta.

Prema ukrajinskim medijima, elitne 82. i 95. zračno-jurišna brigada te iskusne 33. i 475. jurišna pješačka pukovnija predvodile su napade. S druge strane, ruski vojni izvori navode da su u napadima sudjelovale i elitne 210. i 225. jurišna pukovnija te 24. jurišna pukovnija “Aidar”.

225. pukovnija potvrdila je borbe kod Huljajpolja, izvijestivši na svom Telegram kanalu da su njezini jurišni odredi očistili ruske snage iz utvrda oko dva sela te da su u jednom danu ubili 40 ruskih vojnika. Kyiv Post nije mogao neovisno potvrditi tu tvrdnju.

Portal Euromaidan izvijestio je da su ukrajinske jurišne skupine, koristeći američke tenkove M1A1 Abrams i švedska borbena vozila pješaštva CV-90, uspjele “brzo očistiti” ruske trupe iz pet naselja.

Prema ukrajinskim borbenim izvješćima, do ponedjeljka je potvrđeno oslobađanje sela Vidradne, Verbove, Pridorožnie i Ternuvate. Ruski vojni blogeri izvijestili su da se borbe oko sela Verbove još uvijek vode.

Gašenje Starlinka kao ključna prednost

I ruski i ukrajinski izvori potvrdili su da je napadima značajno pomogla odluka američke tvrtke SpaceX da onemogući Starlink terminale nabavljene na crnom i sivom tržištu. Zbog prekida usluge ruske su postrojbe u zoni napada uglavnom ostale bez mogućnosti razmjene digitalnih podataka te su se za borbene informacije i zapovijedi morale osloniti na VHF radioveze koje je lako ometati.

Prekid je također onemogućio ruska bespilotna kopnena vozila, prisilivši logističke postrojbe da se za dostavu hrane i streljiva te evakuaciju ranjenika okrenu vozilima s posadom, motociklima ili četverociklima, koji su izrazito ranjivi na napade dronovima.

Slični, ali manji ukrajinski prodori zabilježeni su i drugdje. Kod sela Mahdalinivka uz autocestu Zaporižja-Vasilivka napredak je potvrđen snimkom drona koju je objavila 33. jurišna pukovnija. Teritorijalni dobici zabilježeni su i u harkivskom sektoru kod grada Sviatohirska te u donjeckom sektoru blizu grada Časiv Jara.

Analitičari: Taktički uspjeh Kijeva

Neovisni analitičari ocijenili su da su ukrajinski teritorijalni dobici u otprilike četiri dana borbe jasna pobjeda za Kijev, kojom su poništeni ruski uspjesi ostvareni tijekom tri do četiri mjeseca uz teške gubitke. Konrad Muzyka, direktor sigurnosne istraživačke skupine Rochan Consulting, rekao je da su ukrajinski prodori, iako lokalni, bili značajni te da je cilj bio ojačati obrambene položaje.

“Nedavni ukrajinski protunapadi duž osi Huljajpolja potvrđuju da je gustoća ruskih snaga u nekim sektorima, uključujući i one operativno važne, i dalje relativno niska. To dobro koordiniranim ukrajinskim napadima omogućuje postizanje brzih, lokaliziranih teritorijalnih dobitaka”, naveo je Muzyka.

“Ovo čemu svjedočimo jasan je ukrajinski taktički uspjeh i značajan ruski neuspjeh. Ruske snage nisu uspjele svoje ranije operativno postignuće – prelazak rijeke Haičur – pretvoriti u trajno uporište. Jednako je značajan i njihov očiti neuspjeh da predvide i apsorbiraju ukrajinski protuudar, koji je poništio više od mjesec dana ruskog napredovanja na tom području.”

Francuski vojni analitičar Clément Molin ocijenio je da napadi nisu bili protuofenziva, već “operacija čišćenja” s ciljem uspostave čvršćih obrambenih položaja prije vjerojatne ruske proljetne ofenzive. “Ukrajina ne pokušava izvršiti proboj, već se utrkuje s vremenom kako bi se ukopala”, rekao je Molin.

Neovisna OSINT skupina DeepState potvrdila je ukrajinsko napredovanje, ali je upozorila da je situacija i dalje nestabilna te da kontrola nad zauzetim selima još nije konsolidirana.

Podijeljene reakcije iz Rusije

Rusko ministarstvo obrane potvrdilo je da su ukrajinske snage “pokrenule ofenzivne operacije” u sektoru Huljajpolja. Vojni dopisnik Jevgenij Podubni izjavio je za državnu televiziju Rossiya-1 da je ruska obrana odbila sve napade i da ukrajinske snage “ni na jednom sektoru nisu uspjele postići stabilan napredak ili se učvrstiti na zauzetim položajima”.

Međutim, drugi izvori, uključujući promoskovske vojne blogere, proturječili su službenoj liniji Kremlja. Mihail Zvinčuk, autor popularnog bloga Rybar, napisao je: “Situacija postaje teška… Prije su to bili samo upadi, a sada neprijatelj djeluje masovnije. Neprijatelj je uspio ući na područje Ternove, Kosivceve i Prilukija, a probio se i do predgrađa Olenokostjantinivke. Nije uspio u potpunosti istisnuti ruske postrojbe iz tih naselja, ali borbe su teške i dugotrajne.”

Prokremaljski kanal Cargrad priznao je ukrajinske dobitke, okrivljujući vojno vodstvo za uljepšavanje izvještaja, ali je ustvrdio da će Rusija na kraju pobijediti. “Situacija u zoni odgovornosti grupe ‘Istok’ je teška. Neprijatelj se pod okriljem magle pokušava probiti u praznine između naših uporišta, koristeći činjenicu da se koordinacija između postrojbi pogoršala. Danas te uljepšane slike za Kremlj plaćamo krvlju i teritorijem. Ipak, unatoč neprijateljskoj prednosti u komunikacijama, nema katastrofe”, navodi se u izvještaju.

