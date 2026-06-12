Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras (danas) igra prvu utakmicu na Svjetskom prvenstvu.

Protivnik reprezentaciji BiH bit će reprezentacija Kanade, koja je jedan od tri domaćina ovog prvenstva.

Značajnu podršku na ovom susretu imat će i BiH, čiji navijači od ranih jutarnjih sati pristižu u Toronto. Na internetu kruži i snimak defilea vozilima, okićenim zastavama Bosne i Hercegovine.

Jasno je da nas u Torontu očekuje spektakl, a nadajmo se kako će igrači obradovati naciju i navijače koji pristižu u Toronto da uživo bodre Zmajeve, javlja SC.