Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras (danas) igra prvu utakmicu na Svjetskom prvenstvu.
Protivnik reprezentaciji BiH bit će reprezentacija Kanade, koja je jedan od tri domaćina ovog prvenstva.
Značajnu podršku na ovom susretu imat će i BiH, čiji navijači od ranih jutarnjih sati pristižu u Toronto. Na internetu kruži i snimak defilea vozilima, okićenim zastavama Bosne i Hercegovine.
Jasno je da nas u Torontu očekuje spektakl, a nadajmo se kako će igrači obradovati naciju i navijače koji pristižu u Toronto da uživo bodre Zmajeve, javlja SC.
Sličnu atmosferu, na putu prema Toronti , napravila je i grupa bh. navijača kod Nijagarinih vodopada, gdje je uz prepoznatljivu navijačku atmosferu zapjevala legendarni hit Halida Bešlića „Poljem se širi miris ljiljana“.
Prizori su brzo privukli pažnju prolaznika i turista, dok su se stihovi pjesme koja godinama budi posebne emocije među Bosancima i Hercegovcima širili jednim od najvećih prirodnih čuda Sjeverne Amerike.
Ovakve scene najbolje pokazuju koliko plasman Zmajeva na Mundijal znači bh. dijaspori , koja je posljednjih dana stigla iz svih krajeva Kanade i Amerike kako bi podržala reprezentaciju Sergeja Barbareza na historijskom povratku na najveću fudbalsku pozornicu.
Toronto, Nijagarini vodopadi i brojni drugi gradovi ovih dana obojeni su u plavo i žuto. Zastave Bosne i Hercegovine mogu se vidjeti na svakom koraku, a navijači ne kriju optimizam pred duel sa domaćinom prvenstva.
Večerašnja utakmica protiv Kanade bit će mnogo više od običnog fudbalskog susreta. Za hiljade Bosanaca i Hercegovaca koji žive na sjevero-američkom kontinentu to je prilika da zajedno proslave svoju zemlju, identitet i ljubav prema reprezentaciji.
Kasko zaključuje N1, ako je suditi prema atmosferi koja vlada na Nijagarinim vodopadima, Zmajevi će večeras u Torontu imati podršku dostojnu najvećih svjetskih reprezentacija.
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