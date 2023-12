Franjo Komarica: Naši političari lažu, mi možemo zajedno; Vrijeme je za novi ustav (Video)

Puno je mraka i mržnje oko nas, političari lažu mi možemo zajedno. Evropski parlamentarci nisu nama bogovi, vrijeme je za novi ustav BiH, kaže u intervjuu za Mrežu banjolučki biskup Franjo Komarica. Biskup kaže da je Evropa opredijeljena za smrt i da ne želi život. Komarica govori i o Dodikovoj retorici, Hrvatima-katolicima kao statističkoj grešci u RS-u, Čovićevom HDZ-u, domaćim političkim marionetama, opstanku BiH i zašto je bio u zabludi pa je očekivao da mu slijepci tumače boje.

„Pravi vjernik ne smije nikad više uvažavati naputke nekih ovozemaljskih bogova, kakvi god oni bili diktatori i moćnici. Bog je svakom čovjeku dao prirodni zakon – savjest. Svako od nas je u stanju da može razlikovati dobro od zla. On može biti zaveden inim informacijama pa da laž prihvati kao istinu, ali se treba truditi da čuje i druge izvore. Ima jedna jedina istina. Ko je od nas bliži toj istini, taj je istinitiji“, kaže Komarica.

I političari se moraju truditi, ako žele biti vjerodostojni i korisni, naglasio je on.

„Očito je da kod nas velika većina političara koji su se izmijenjali u ovih 30 godina – nisu došli na tu poziciju zato što su sposobni da budu političari nego to su neki hirovi – pa idem i ja tamo da uspijem. Osobno sam se više puta uhvatio da nisam korektan – očekivao sam uporno da mi slijepci tumače boje, a oni jadni ne vide. Očekivao sam od političara da se ponašaju adekvatno svom pozivu, da znaju šta znači biti političar“, navodi Komarica.

On je dodao:

„Imate političare koje stalno trube u istu trubu antagonizma, odvojenosti, da ne kažem mržnje – ne mogu ja s vama, vi ne možete sa mnom – pa nije istina. Lažu ti političari. Mi možemo zajedno bez ikakvih problema, i kupovati, prodavati, u kafani sjediti, ići u kino, na koncert. Mi nismo od juče ovdje zajedno. U glavama političara nije završio rat“.

Dalje navodi da ‘ovakva situacija u BiH odgovara onima koji vuku konce na međunarodnoj sceni’.

„Meni su rekli, ne jedanput, da je njima u interesu da je u BiH kontrolisani haos. Ja sam javno pitao u Briselu i Strazburu, šta to radite s nama, je li istina to. Zašto želite u svojoj kući da imate kontrolisani haos. Nećete uspjeti u Evropi, ako ne uspijete u BiH. Omogućite nam pravnu državu. Ja sam postavljao to pitanje Evropskom parlamentu – zašto za vas mi nismo ljudi, zašto mi nemamo pravo na temeljna ljudska prava i slobode koja vi uživate. Vi se zaklinjete na Deklaraciju o ljudskim pravima, a mi nismo ljudi jer nemamo na to pravo. Pa ne pristajemo na to, ne možete nam vi bogovati. Nama vi niste bogovi. Omogućite da imamo svoj ustav. Dejtonski sporazum nije ustav, to je zaustavljanje rata. Nije to temelj. Došlo je vrijeme da radimo na tom ustavu“, pojasnio je Komarica.

Upitan kako gleda na prijetnje Milorada Dodika otcjepljenjem Republike Srpske, kaže:

„Svi znaju, i on zna – stranci njega drže na tom mjestu. I on tako govori jer to odgovara nekim ljudima koji nas gledaju sa ispitivačkim očima, nisu okrenuli glavu od nas. Ne pita se ni Dodika ni mene, nego one koji odlučuju o daleko većim narodima, a ne samo ovakvim malim kao što smo mi na Balkanu. Mi smo ovdje svojevrsna moneta za podkusurivanje“.

Naglašava da je Evropa u velikoj krizi.

„Evropa u svom identitetu glavinja. Evropa će se sve više morati truditi da sačuva svoje mjesto na globalnom području. Svijet više ne treba Evropu i ona se gubi u svojoj opredijeljenosti za smrt. Ona ne želi život i to je problem. Sadašnji kurs nije dobar za Evropu. Alternativa postoji. Mi vjerujemo u Isusa da je on jedina istina. Sve religije pozivaju – obratite se od svojih krivih puteva“.

Naši političari su u međunarodnim razmjerima šegrti, nisu oni toliko važni. Oni su puno više marionete u rukama drugih, ocijenio je Komarica.

“Volio bih da više uspijevaju cijeniti sebe u sebi. Mi vjernici se trebamo moliti za političare. Bože, posveti im pameti”.

Nema nikakve sumnje da će BiH opstati, poručio je Komarica.

„BiH je predugo ovdje, jedan je specifikum različitosti. Ali tijesno povezanih različitosti. Mi imamo toliko dragocjenosti ovdje da to ne bismo ni pod koju cijenu smjeli žrtvovati. Pustite narod ovdje da živi svoj sa svojim na svome. A svi smo mi svoji ovdje“, zaključio je Komarica.

VIDEO

(FTV)