Francuski advokat Gilles Devers: Okupio sam 560 advokata i tužio Izrael zbog genocida u Palestini! (VIDEO)

Gilles Devers, francuski, svjetski advokat, profesor prava na Univerzitetu Lion, akademik, pravnik koji ovih dana Međunarodnom sudu pravde u Hagu podnosi drugu optužnicu protiv Izraela, optužnicu za genocid, za sada nazvanu peticijom. Prvu tužbu je podnio zbog rata u Gazi 2008–2009. godine.

Nova prijava – zahtjev za istragu, uključuje i premijera Netanyahua.

“Optužnica nije moje lično mišljenje; ona je realnost zakona, čisti zakonski kriteriji zločina genocida”, kaže naš gost.

Koliko je akademik Devers ozbiljan govori nevjerovatan podatak: on je na ovom slučaju okupio čak 560 advokata. Dobro ste čuli – 560.

No, Izrael ne priznaje Međunarodni sud pravde u Hagu, dakle ni optužnicu protiv sebe. No, akademik Devers kaže da nepriznavanje suda neće sud učiniti neefikasnim. Devers, jedan od najistaknutijih francuskih i svjetskih advokata, izdao je oštro upozorenje izraelskim vlastima, predviđajući im “mračnu sudbinu”.

Gilles Devers: “Tužbu protiv Izraela za genocid podnosim jer imamo činjenice i pravne kvalifikacije! To je naš posao i taj posao uključuje 560 advokata! Izrael provodi propagandu nepriznavanja suda u Hagu; rekli su da taj sud treba uništiti! Palestina je država! Sud je rekao da postoji suverena palestinska država! Sud je donio odluku protiv aneksije Jerusalema! Zločin koji se dešava je relevantan za sud, ko god bio počinilac – Sjedinjene države ili Izrael! Kako bismo djelovali, moramo imati pravni osnov i pravni osnov je član u Zakonu koji definiše genocid kao nešto što je gore od ratnog zločina i zločina protiv čovječnosti! To je najgori zločin! Imate genocid kroz uništenje populacije! Genocid je razaranje društva! Sud je priznao isključivanje struje, onemogućavanje pristupa hrani! Priznali su i da nije bilo pristupa medicinskoj njezi! Mi tu dodajemo i masovna bombardovanja! Palestinci nemaju više svoje mjesto na zemlji! Dok god budu tu, imat će paklen život! Nije samo moje mišljenje da je to genocid – to je pravna činjenica! Sud može sprovesti istragu!

560 advokata će raditi svoj posao tako što će biti u kontaktu sa pravnicima iz Palestine! Kao advokati imamo kompetenciju, znanje! Kažemo Palestincima: ‘Možete računati na nas!’ Palestinci će imati uz sebe i vojsku advokata! Prava Palestinaca su ugrožena i mi ćemo ta prava braniti sa svim znanjem kojim raspolažemo kako bismo na kraju odbranili i Palestinu!

Ukoliko želimo da shvatimo sve ovo, moramo se vratiti daleko nazad u historiju! Sve je počelo 1917. godine! Palestina postoji stoljećima! Izrael odbija prava palestinskog naroda! Oni su narod koji živi na zemlji gdje je uvijek živio; taj narod je priznat od strane UN-a! Palestina je bila država koja je imala Parlament, sudije, insititucije! Tu državu su podijelili! UN je 1947. podijelio Palestinu! To je dokaz da je Palestina zaista postojala! Uime čega imate pravo reći da ćete stvoriti jednu zemlju na prostoru druge?! To možete uraditi samo tako što negirate pravo na postojanje tog narodu! Kada jedan narod smatra da je superioran, desi se Nakba 1948.! To je etničko čišćenje i to ponovo vidimo u Gazi! Temeljno postojanje Izraela ovisi o negiranju postojanja države Palestine! To vidimo danas u toj ekstremističkoj vladi! Žele da stanovnici Gaze odu u Egipat i Jordan! Ništa se neće popraviti dok se Izraelska vlada ne vrati u pravnu logiku i prizna da postoji palestinski narod koji ima pravo da živi na svojoj zemlji!

Svaki dan čujem u medijima da Izrael ima pravo da se brani na osnovu samoodbrane! To je nevjerovatno! Izrael nema pravo odbrane jer se nalazi u situaciji vojne sile koja okupira! Ta odbrana je validna ukoliko postoji vojna agresija Jordana, Sirije, Egipta – bilo koje druge zemlje! Izrael nema pravo na odbranu – to je sud presudio! Izrael se može vratiti kući ukoliko im se ne sviđa okupacija! Tvrdnje o samoodbrani nemaju nikakvu pravnu osnovu! Terorizam ne postoji u međunarodnom pravu! Postoje brojne zloupotrebe po pitanju pojma terorizma! Na Međunarodnom sudu pravde ne možete biti osuđeni za terorizam; to ne postoji!

To nema logike i nema pravne osnove! Izrael zasniva svoju politiku na pisanju svog međunarodnog prava, a ne priznaju međunarodno pravo!

U Gazi je 95% vojske protiv pet posto civila! Brojevi umrlih u Gazi ne mogu opravdati nikakvu samoodbranu! Međunarodno pravo je potpuno poremećno u ovom slučaju! Ovo je politika uništavanja palestinskog društva! Izraelska vlada ne doživljava Palestince kao ljudska bića! Tužilac će morati analizirati stvarno stanje stvari i reći da je to genocid! Zapad mora reći da je ovo previše, da su saučesnici u genocidu i da su pogriješili što su podržali Netanyahua!

Postoji puno članova ‘Hamasa’ koji su u izraelskim zatvorima. Mi smo tražili oslobađanje tih zatvorenika jer presude nisu validne! Nemoguće je da sud osudi određene vođe za terorizam jer taj pojam ne postoji u statutu suda! To što ‘Hamas’ drži taoce jeste ratni zločin, ne mogu reći da nije. Moramo vidjeti da li je tu bilo i silovanja! Imali smo primjere izraelske prakse koja je barbarska! Ponižavaju Palestince! Skidaju ih gole i tjeraju da ulaze u auto kako bi ih tukli! Vojna okupacija vam daje pravo na oružanu odbranu! Šta bi ostalo od palestinskog naroda da nije bilo oružanog otpora?!

Uništavanje infrastrukture je ratni zločin! Gdje da odu ljudi koji dobiju obavijest da napuste svoje domove?! Da li postoji neko sigurno mjesto?! Tjeraju ih da odlaze i iz sigurnih zona! Evakuacijska ruta je stalno pod napadom! To nema pravne vrijednosti! Što je još gore, iz jedne porodice je ubijeno 54 ljudi! Dobili su poziv da napuste svoju kuću; svi su otišli u drugu zgradu, a onda je IDF bombardovao i tu zgradu! I za to ćemo podnijeti prijavu! Ne može me prevariti izraelska propaganda! Izraelski meci kojima ubijaju ljude u tijelu čovjeka eksplodiraju, ne izlaze vani! Takvih slučajeva je mnogo! Ne vjerujem ovome što izraelska vojska priča! Oni imaju kulturu laži koju zasnivaju na preziru Palestinaca! Pse više poštuju nego Palestince! Okupili smo se prirodno!

Naš tim se sastoji od francuskih advokata ali i advokata iz Palestine. Izrael nema nikakav politički cilj što se tiče ovog rata! Palestinci imaju pravo da žive na svojoj zemlji! Postoji trinaest miliona Palestinca! Njihov vojni cilj je da unište ‘Hamas’, a znaju da je to pokret koji je duboko ukorijenjen! ‘Hamas’ na izborima dobija oko sedamdeset posto glasova! ‘Hamas’ ne mogu uništiti! Mogu unišititi tunel, bolnice… ali njih ne! Izrael nema nikakav drugi cilj nego da ubije što više ljudi! Zato čine genocid! Izrael ima želju da Palestincima zgadi život u Palestini! Genocid u Srebrenici i u Gazi se donekle može porediti. O genocidu u Srebrenici se puno priča! U Srebrenici nije bilo bombardovanja – to je razlika. Sam pojam destrukcije naroda je sistematičniji u Gazi jer se provodi planski! U Srebrenici je ubijeno 8600 ljudi, a u Gazi već više od 12.000. Nad palestinskim narodom se vrši genocid; sve zemlje imaju obavezu da reaguju!”

(Kliker.info-Face TV)