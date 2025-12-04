Francuska upozorila Ukrajinu da bi mogla biti izdana u pregovorima

Časopis “Der Spiegel” temeljio je svoj izvještaj na procurjelom transkriptu telefonskog poziva od ponedjeljka između evropskih čelnika u kojem se raspravljalo o diplomatskom nastojanju američkog predsjednika Donalda Trumpa da se okonča rat.

“Postoji mogućnost da SAD izdaju Ukrajinu po pitanju teritorije, bez jasnoće o sigurnosnim garancijama”, rekao je Macron tokom poziva, prema transkriptu na engleskom jeziku koji je časopis dobio u četvrtak.

Navodno je upozorio da postoji “velika opasnost” za ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog.

Nekoliko učesnika potvrdilo je “Der Spiegelu” da se razgovor održao.

Dva učesnika rekla su da je sadržaj tačno prikazan, iako su odbili potvrditi konkretne citate, navodeći povjerljivu prirodu poziva.

Francusko predsjedništvo, međutim, osporilo je izvještajw, rekavši da Macron nije upotrijebio te riječi.

“Predsjednik se nije izrazio na taj način”, rekla je Jelisejska palata kada su je pitali o izvještaju.

Kancelarija je odbila dati detalje o tome što je Macron zapravo rekao.

“Der Spiegel” je tvrdio da je tokom telefonskog poziva njemački kancelar Fridrih Merz takođe izrazio nelagodu zbog Trumpove administracije i rekao Zelenskom da mora biti “izuzetno oprezan” u nadolazećim danima.

“Igraju igre, i s vama i s nama”, navodno je rekao Merz, očito misleći na dva američka izaslanika, Witkoffa i Kushnera, Trumpovog zeta, za koje se kaže da su sa svojim ruskim kolegama izradili plan od 28 tačaka.

Početni plan uključivao je kontroverzne elemente poput predaje dodatne teritorije Rusiji od strane Ukrajine, ograničavanja njene vojne veličine i formalnog odustajanja od kandidature za pridruživanje NATO-u.

Nekoliko aspekata plana revidirano je nakon razgovora između američkih, ukrajinskih i evropskih diplomata u Ženevi krajem prošlog mjeseca.

U utorak su američki posebni izaslanik Wittkof i zet predsjednika Trumpa, Kushner, razgovarali u Moskvi s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom o revidiranom planu za okončanje gotovo četvorogodišnjeg rata između Rusije i Ukrajine, prenosi “TRTworld”.

(Kliker.info-Vijesti)