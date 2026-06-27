Fudbalska reprezentacija Francuske uvjerljivo je savladala Norvešku rezultatom 4:1 u posljednjem kolu grupne faze Svjetskog prvenstva 2026. godine i tako potvrdila prvo mjesto u Grupi I.

Francuzi su od samog početka nametnuli visok ritam igre. Već u šestoj minuti Ousmane Dembélé doveo je “Trikolore” u vodstvo nakon sjajne asistencije Kyliana Mbappéa, koji je još jednom pokazao svoju kreativnost i brzinu u tranziciji.

Nakon nekoliko opasnih napada, Dembélé je u 19. minuti fantastičnim udarcem sa distance postigao svoj drugi pogodak na utakmici i povećao prednost Francuske na 2:0. Norveška je samo minut kasnije uspjela smanjiti zaostatak preko Kristiana Arnstada Aasgaarda, koji je nakon odlične timske akcije i varke izbacio Dayota Upamecana te pogodio za 2:1.

Ipak, Francuska nije dozvolila rivalu da se potpuno vrati u susret. Dembélé je prije odlaska na odmor kompletirao hat-trick još jednim karakterističnim pogotkom nakon prodora s desne strane, čime je praktično riješio pitanje pobjednika.

Norveška je početkom drugog poluvremena dobila veliku priliku da unese neizvjesnost u utakmicu, ali je golman Mike Maignan odbranio jedanaesterac Jørgenu Strand Larsenu i sačuvao dva gola prednosti svoje reprezentacije. Ta intervencija pokazala se ključnom, jer su Francuzi nakon toga potpuno kontrolisali utakmicu.

Konačnih 4:1 postavio je Désiré Doué u sudijskoj nadoknadi nakon odličnog centaršuta Bradleyja Barcole, čime je mladi francuski reprezentativac postigao svoj prvi pogodak na Svjetskom prvenstvu.

Najbolji pojedinac susreta bio je Ousmane Dembélé, koji je briljirao sa tri pogotka, dok je Mbappé upisao dvije asistencije i bio pokretač gotovo svih opasnih akcija Francuske. Veliki doprinos pobjedi dao je i golman Maignan odbranjenim penalom u ključnom trenutku utakmice.

Francuska je tako grupnu fazu završila maksimalno uvjerljivo, potvrdivši ulogu jednog od glavnih kandidata za naslov svjetskog prvaka, dok će Norveška, uprkos porazu, nastaviti takmičenje kroz nokaut fazu.

Senegal je u drugom susretu večeri rezultatom 5:0 savladao Irak.