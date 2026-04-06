Francuska centralna banka prodala je posljednje zlato koje je držala u američkim Federalnim rezervama i zamijenila ga kvalitetnijim polugama u Parizu iskoristivši rastuće cijene kako bi zaradila gotovo 13 milijardi eura na unapređenju svojih rezervi.

Banque de France (BdF) je prošle sedmice objavila da je ostvarila kapitalni dobitak od 12,8 milijardi eura nakon što je obogatila 129 tona zlata, blizu 5 posto ukupnih francuskih rezervi, između jula 2025. i januara 2026. godine, prenose RFI i Reuters.

Zlato je bilo posljednje francuske rezerve koje su se čuvale u New Yorku . Zamijenjeno je ekvivalentnom količinom kupljenom u Evropi i čuvanom u Parizu. Premještanje zlatnih rezervi

BdF postepeno zamjenjuje starije, nestandardno zlato polugama koje ispunjavaju moderne međunarodne standarde od 2005. godine. Većinu svojih zlatnih rezervi premjestio je iz američkih Federalnih rezervi i Banke Engleske između 1963. i 1966. godine.

Umjesto rafiniranja i transporta zlata koje je preostalo u SAD-u, banka se odlučila za njegovu prodaju i kupovinu novih, usklađenih poluga na evropskom tržištu.

Kroz 26 transakcija, BdF je ostvario značajan profit, kapitalizujući rekordno visoke cijene zlata tokom tog perioda.

Ukupne francuske zlatne rezerve od 2.437 tona, četvrte najveće na svijetu, sada se nalaze u Parizu. To uključuje 134 tone starijih poluga i kovanica, koje banka namjerava uskladiti sa standardom do 2028. godine.

Ekonomska odluka

U Njemačkoj, koja posjeduje druge najveće svjetske rezerve zlata, neki ekonomisti su pozvali vladu da povuče svoje zlato iz SAD-a, navodeći zabrinutost zbog “nepredvidivih” politika pod američkim predsjednikom Donaldom Trumpom.

Bundesbanka, njemačka savezna banka, drži 1.236 tona zlata u SAD-u ili blizu 37 posto ukupne količine.

“Trump je nepredvidljiv i čini sve da generiše prihode. Zato naše zlato više nije sigurno u trezorima FED-a“, rekao je Michael Jager, šef Udruženja njemačkih poreskih obveznika i Evropskog udruženja poreskih obveznika.

Guverner BdF-a Francois Villeroy de Galhau insistirao je da odluka o iznošenju francuskog zlata iz SAD-a nije politički motivisana.

Umjesto toga, zasnivalo se na činjenici da se na evropskom tržištu trguje zlatom višeg kvaliteta, a kupovina novog zlata je lakša od rafinisanja postojećih zaliha.