Francesca Albanese održala lekciju Tuckeru Carlsonu: Genocid nije politički termin, nego zločin – vidjeli smo to u BiH (VIDEO)
Specijalna izvjestiteljica Ujedinjenih nacija za okupirane palestinske teritorije Francesca Albanese u razgovoru s američkim novinarom Tuckerom Carlsonom odbacila je tvrdnje da je pojam genocida “politički opterećen”, poručivši da je riječ o jasno definisanom pravnom zločinu, a ne o retoričkom ili ideološkom izrazu.
Carlson je tokom intervjua doveo u pitanje upotrebu termina genocid za ono što se dešava u Gazi, navodeći da se taj pojam tradicionalno veže za nacističke zločine nad Jevrejima i Poljacima.
Albanese je odgovorila bez zadrške:
“Tucker, uz dužno poštovanje, genocid nije politički termin – to je zločin. To je pravni termin“, rekla je.
Objasnila je da genocid nije jedinstven historijski događaj vezan isključivo za Holokaust, već zločin koji se ponavljao u različitim historijskim kontekstima.
“Prije nego što su Nijemci počinili genocid nad jevrejskim narodom, Romima, Sintima i osobama s invaliditetom, u ime ideje o ‘superiornoj rasi’, počinili su genocid u današnjoj Namibiji – nad narodima Herero i Nama“, podsjetila je Albanese.
Dodala je da su u modernoj historiji zabilježeni i genocid nad Armencima, genocid nad Tutsijima u Ruandi, genocid nad Bošnjacima u bivšoj Jugoslaviji, kao i genocid nad Jazidima.
“Dakle, ne – genocid nije ‘opterećen pojam’. To je zločin i tako se mora tretirati“, naglasila je.
“Genocid se sastoji u namjeri uništenja grupe kroz ubijanje, stvaranje životnih uslova koji vode ka njenom uništenju, nanošenje teške fizičke ili psihičke štete, sprječavanje rađanja i prisilno premještanje djece“, rekla je.
Upozorila je i na pogrešno uvjerenje da postoji “jedan jedini genocid”, ističući da takav pristup relativizira druge zločine.
Posebno se osvrnula na rad Raphaela Lemkina, jevrejskog pravnika koji je skovao termin genocid.
Navela je i primjere Kanade i Australije, gdje su države priznale genocid nad autohtonim narodima, čak i bez formalne presude Međunarodnog suda pravde, dok su Sjedinjene Američke Države, kako je rekla, izbjegle takvo priznanje uprkos uništenju stotina domorodačkih naroda.
Poruka Francesce Albanese bila je jasna: genocid nije pitanje narativa, identiteta ili politike, nego namjere i djela, a pravni okvir postoji upravo kako bi se spriječilo njegovo relativiziranje.
Razgovor je izazvao snažne reakcije na društvenim mrežama, gdje su mnogi ocijenili da je Albanese “hladno, pravno i historijski precizno” razložila pojam koji se, kako tvrdi, danas namjerno pokušava depolitizirati – ili potpuno obesmisliti.
(Kliker.info-N1)
Komentari