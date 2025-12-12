Francesca Albanese održala lekciju Tuckeru Carlsonu: Genocid nije politički termin, nego zločin – vidjeli smo to u BiH (VIDEO)

Specijalna izvjestiteljica Ujedinjenih nacija za okupirane palestinske teritorije Francesca Albanese u razgovoru s američkim novinarom Tuckerom Carlsonom odbacila je tvrdnje da je pojam genocida “politički opterećen”, poručivši da je riječ o jasno definisanom pravnom zločinu, a ne o retoričkom ili ideološkom izrazu.

Carlson je tokom intervjua doveo u pitanje upotrebu termina genocid za ono što se dešava u Gazi, navodeći da se taj pojam tradicionalno veže za nacističke zločine nad Jevrejima i Poljacima.

Albanese je odgovorila bez zadrške:

“Tucker, uz dužno poštovanje, genocid nije politički termin – to je zločin. To je pravni termin“, rekla je.

Objasnila je da genocid nije jedinstven historijski događaj vezan isključivo za Holokaust, već zločin koji se ponavljao u različitim historijskim kontekstima.

“Prije nego što su Nijemci počinili genocid nad jevrejskim narodom, Romima, Sintima i osobama s invaliditetom, u ime ideje o ‘superiornoj rasi’, počinili su genocid u današnjoj Namibiji – nad narodima Herero i Nama“, podsjetila je Albanese.

Dodala je da su u modernoj historiji zabilježeni i genocid nad Armencima, genocid nad Tutsijima u Ruandi, genocid nad Bošnjacima u bivšoj Jugoslaviji, kao i genocid nad Jazidima.

“Dakle, ne – genocid nije ‘opterećen pojam’. To je zločin i tako se mora tretirati“, naglasila je.

Albanese je potom precizno objasnila pravnu definiciju genocida, ističući da se radi o namjeri da se uništi određena grupa kao takva – etnička, nacionalna, vjerska ili rasna.

“Genocid se sastoji u namjeri uništenja grupe kroz ubijanje, stvaranje životnih uslova koji vode ka njenom uništenju, nanošenje teške fizičke ili psihičke štete, sprječavanje rađanja i prisilno premještanje djece“, rekla je.

Upozorila je i na pogrešno uvjerenje da postoji “jedan jedini genocid”, ističući da takav pristup relativizira druge zločine.

Posebno se osvrnula na rad Raphaela Lemkina, jevrejskog pravnika koji je skovao termin genocid.

“Lemkin je, kada je razvio pojam genocida, imao na umu i kolonijalizam doseljenika. On je tačno znao iz čega je proizašao genocid nad Jevrejima – iz ideje da jedna grupa ima pravo da dominira i izbriše drugu“, rekla je Albanese.

Navela je i primjere Kanade i Australije, gdje su države priznale genocid nad autohtonim narodima, čak i bez formalne presude Međunarodnog suda pravde, dok su Sjedinjene Američke Države, kako je rekla, izbjegle takvo priznanje uprkos uništenju stotina domorodačkih naroda.

Poruka Francesce Albanese bila je jasna: genocid nije pitanje narativa, identiteta ili politike, nego namjere i djela, a pravni okvir postoji upravo kako bi se spriječilo njegovo relativiziranje.