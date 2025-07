Francesca Albanese o Gazi za FTV : „Mislim da svijet nikada nije bio tako mobilizovan i glasan“

U vrijeme kada je kriza u Pojasu Gaze dospjela u srž globalne debate o ljudskim pravima, razgovarali smo sa ženom koja ima jedan od najtežih zadataka u međunarodnoj diplomatiji. Francesca Albanese specijalna je izvjestiteljica UN-a za ljudska prava na palestinskim teritorijama. Njena uloga – govoriti isitnu bez obzira na političku cijenu.

„Mislim da svijet nikada nije bio tako mobilizovan i glasan. Suprotno od onoga što se desilo u Ruandi i u BiH, ovdje gledamo stvari u realnom vremenu. Dešava se poricanje na političkom nivou i postoji pokušaj da se manipulišu i prikriju informacije tako da se ljudi ne bi mobilizovali, što nam govori da postoji neko ko ne želi da ovaj genocid (u Gazi) bude zaustavljen“, kazala je Albanese.

Albanese se osvrnula i na američke sankcije koje trpi: „Neću kriti da komplikuje moj život i živote drugih oko mene, moje porodice i kolega. Ali Gaza umire. Gaza umire. Na svima nama je da to zaustavimo. Ako naše vlasti ne rade ništa, onda odgovornost pada na nas. I ovo je nešto što sam naučila iz osjećaja krivice koji gajim još otkako sam saznala za genocid u Bosni. Bila sam mlada, ali sam bila odrasla osoba i već tada je bilo mnogo studenata mojih godina koji su se okupljali i mobilizovali i tražili da se zaustavi. Ako oni stavljaju svoje živote na kocku i rizikuju toliko, ne mogu ostati tiha. Imam odgovornost, UN mi je povjerio odgovornost da dokumentujem šta se dešava u okupiranim palestinskim teritorijama“.

Albanese smatra kako nam se čini da nema većih koraka – jer smo fokusirani na to šta Sjedinjene Države i Evropa rade.

„I jedni i drugi rade kao tijela Sjedinjenih Država. Zato imamo ovu percepciju da se ništa ne pokreće. To nije tačno. Zato stalno govorim svima, da moraju gledati širu sliku. Pogledajte šta se dešava na globalnom Jugu. Južnoafrička Republika je započela proces protiv Izraela za genocid. Mnoge države globalnog Juga, države koje čak nisu bile prepoznate kao članice međunarodne zajednice prije 30 ili 50 godina, sada su članice i igraju nevjerovatnu ulogu vodstva, poput Malezije, Namibije, Indonezije, Kolumbije, Čilea, Brazila, Senegala. To je ljepota u ovom trenutku strave — nada za novi multilateralizam kojim ne dominiraju Sjedinjene Države ili druge velike sile, tako da je to još jedna velika prilika da se uradi prava stvar i ne smijemo je propustiti“, istakla je ona.

Albanese je podsjetila da se Izrael našao pred sudom 2004. godine zbog izgradnje ilegalnog zida unutar Zapadne obale, kojim su razdvojili Palestince, kako je kazala, od njihovih voćnjaka, izvora prihoda, vode, njihovih porodica, od Jerusalema: „2024. godine, Izrael je ponovo doveden pred sud koji je označio okupaciju kao nezakonitu. Izrael se fizički pojavio pred sudom kako bi se odbranio od optužbi za genocid, ne previše uspješno, jer je Gaza dokaz. Pogledajte slike, poslušajte šta izraelski političari i vojnici govore i rade. Mislim da je ovo momenat koji vapi za pravdom glasno kao nijedan prije. Ovo je prvi kolonijalni genocid doseljenika koji je iznesen pred Međunarodni sud. To je kao da su Aboridžini Australije ili Indijanci u Sjedinjenim Državama imali priliku da predaju sudu entitet, odnosno državu koja želi da ih izbriše sa njihove zemlje, zbog čega se sada toliko očekuje od ove presude“.

„Znam da su oni koji su preživjeli genocid ogorčeni zbog onog što se dešava u Gazi i u ostatku Palestine jer na Zapadnoj obali situacija nije bolja. Trebate nam više nego ikad, da osudite ono što se dešava. Potrebno nam je da se vaša država udruži sa drugima u smislu, opet, novog multilateralizma. Takođe, postoji potreba da se zaštite oni koji dolaze iz Gaze. Da se pruži zaštita i pomoć onima koje je potrebno evakuisati. Takođe, kažem svima koji imaju obalu na Sredozemnom moru da moramo poslati brodove i mornaricu. Svaka država treba da pošalje brod ili mornaricu sa državnom zastavom da prekine opsadu i da donese humanitarnu pomoć Gazi i možda donese početak kraja genocida, jer će trebati vremena prije nego što se njegove najsvirepije posljedice smire. I možda to bude posljednji zločin protiv Palestinaca. To je ono što moramo da uradimo. I ne možemo se izvući iz ovoga sa istom predstavom morala koju smo imali ranije“, istaknula je Albanese na kraju razgovora za FTV.

