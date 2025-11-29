Fra Ivo Marković: Trump i Thompson predstavljaju vrijednosti suprotne kršćanstvu

Fra Ivo Marković, ugledni profesor, teolog, osnivač Interreligijskog hora Pontanima, mirovni aktivista i dobitnik brojnih međunarodnih priznanja za svoj rad, poznat je po oštrim kritikama svakog nacionalizma, ili, kako će reći, “zlatnog vremena” današnjice.

“Zlatno tele” nacije

Obraćajući se 26. novembra na promociji knjige “Aduti” uglednog TV novinara Mufida Memije u Bošnjačkom institutu Adil Zulfikarpašić u Sarajevu, koja je privukla značajan broj posjetitelja i uglednih gostiju, fra Ivo Marković je nadahnuto primijetio tragičnost našeg usuda da se “u Bosni umjesto Boga obožava nacija”.

“Taj naslov (naslov knjige “Aduti” Mufida Memije) je aktualan iz perspektive Thompsonova koncerta Zagreba s pola milijuna ljudi i dolaska Donalda Trumpa na vlast. Radi se o kršćanskom nacionalizmu. To je ideologija moći u kojoj je kršćanstvo snaga kojom se pokoravaju drugi narodi i daje moć kršćanima – Amerikanac može biti samo kršćanin, ostale vjere to ne mogu biti. To je posve suprotno izvornom kršćanstvu koje je religija ljubavi, religija nemoći, religija ljubavi prema neprijatelju u kojoj je nemoć moć”, navodi fra Ivo Marković te dodaje:

“Tako reducirano kršćanstvo promovra Thompson i neki mu biskupi u Hrvatskoj pišu paganske tekstove za glazbu. Nažalost, toga ima i u ovoj Bosni, obilato u svim religijama kada se zaboravlja Boga i kada zlatnom teletu nacije. Moć religija je u pokajanju i obraćenju, a toga nema nema u kršćanskom nacionalizmu“.

Ova izjava dolazi u kontekstu snažnih reakcija na odluku zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića da će zabraniti Thompsonov koncert 28. decembra (dan nakon koncerta već zakazanog za 27. decembar) ako ne bude garantirano da se na njemu neće koristiti poklič “Za dom spremni” (ZDS). Thompson inzistira na izvođenju sporne pjesme “Bojna Čavoglave” na način na koji je pjevana od 1991. godine. Thompson je zaprijetio “radikalnijim” potezima” ako Zagreb ne dopusti održavanje i tog koncerta.

Vrijeme manipulacija

Nadalje, fra Ivo Makrović je podsjetio da je jedan od dominantnih znakova našega vremena je manipulacija informacijama.

“Živjeli smo u socijalističkoj Jugoslaviji gdje je informacija bila sredstvo formacije, preodgoja stanovništva na socijalističke vrijednosti. Informacije su nudile što i kako treba misliti i kako se ponašati u društvu. Informacije su služile održanju socijalističke vlasti. Socijalistička Jugoslavija proizvela je više od 10.000 vrhunskih stručnjaka za manipulaciju informacijama koji su najviše došli do izražaja u ratu kada su probudili najopasnije zapretene energije naroda i osobito u velikoSrba pripremile genocid nad Hrvatima, Bošnjacima i Albancima i uvelike ga izveli“, naveo je.

Kako je rekao, u ratu 1992.–1995. informacija je bila oblik oružja u ratu koje su ratnici obilato koristili u stvaranju mržnje, dehumanizacije ljudi i mobilizacije za zločine.

“Nakon rata infromacija postaje sredstvo političke moći za viktimizaciju vlastitog naroda kako bi ih izbezumili da za njih glasaju. U takvome informacijskome okruženju dobri novinari bili su najvažniji javno radnici koji su pomagali da se koliko tolikom održi svijest i samosvijest u narodu. Jedan od takvih novinara bio je svakako Mufid Memija. Svi se sjećamo s kolikim je zanosom iznosio informacije koje su demaskirale cenzure i s kolikim je erosom iznosio informcije koje su bile alternativa informativnoj tmini. Uvijek mu je bio cilj pronaći neko svjetlo, neki svjetli primjer koji će razgoniti duhovno mrtvilo i pokretati događaje duhovnosti”, riječi su fra Ive Markovića.

Svjedoci – mučenici

Prema njegovim riječima “Aduti” Mufida Memija su izabrani svjetionici koji će “razbijati informativnu tminu, pokretati duhove i stvarati prave lidere koji će bosansko-hercegovačko društvo izvesti iz stagnacije.

“Meni kao teologu više odgovara izraz svjedok nego adut. Svjedok je čovjek koji se svom snagom svoga bića predano temeljnim ljudskim vrijednostima i nepokolebljivo ih slijedi i pod cijenu prijezira i progona. Grčka riječ za kršćanstvo za svjedoka je martyr — mučenik. Život pravoga svjedoka mora biti prožet s odbacivanjmim i progonom i svih ovi 40 svjedoka koje navodi Mufid svakako su iskusili razne oblike prezira i odbacivanja samo zato što su u degradiranom vremenu svjedočili vertikalu koju ljudska tromost radije napada nego da je prihvata kako bi izašli iz poniženog života”

Knjige poput Mufidovih “Aduta” najradije se čitaju.

“Ljudi vole čitati što drugi ljudi misle i kako žive. Iako je ova knjiga vrlo glomazna, mnogim čitateljima bit će sketch-book u kojoj će podvlačiti i isticati misli i svjedočenja koja mogu mijenjati njihov život. Ovo izdanje je vrlo lijepo, bibliofilsko, bilo bi vrlo dobro da se napravi praktičnije, poput džepnog izdanja, kako bi ga ljudi mogli nositi i čitati u svakom času”, zaključio je fra Ivo Marković.