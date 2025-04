Fra Ivo Marković i Faruk Vele: Franjevci nisu šutjeli kad je bilo najteže (VIDEO)

“Franjevci su vjerovali i vjeruju da se za bosanske vrijednosti vrijedi boriti”. Tim riječima novinar i publicist Faruk Vele sažeo je srž svoje novoobjavljene knjige Franjevci, čuvari Bosne – suputnici bosanske povijesti, o kojoj je govorio u emisiji Izvan okvira zajedno sa fra Ivom Markovićem, recenzentom.

U emisiji je istaknuta uloga franjevaca kao duhovne, kulturne i političke savjesti Bosne i Hercegovine.

“U njihovom radu fascinirao me kontinuitet suprotstavljanja nacionalističkim projektima bez obzira s koje strane dolazili”, kazao je autor knjige Faruk Vele.

Knjiga intervjua ukazuje i na višestoljetno djelovanje franjevaca u Bosni, ali i njihovu dosljednost u očuvanju ideje zajedništva i mira.

“Oni su uvijek razumjeli samo biće Bosne i bosanskog čovjeka”, dodao je Vele kazavši kako su se posljednjih decenija veoma hrabro suprotstavili pokušajima da se to biće naruši.

Fra Ivo Marković u emisiji je podsjetio na brojna historijska iskušenja kroz koja su franjevci i katolički vjernici u BiH prolazili, ali i na njihovu upornost da ostanu uz narod i u najtežim vremenima.

“Mi franjevci imamo iskustva s raznim povijesnim događajima”, izjavio je fra Ivo te dodao:

“Kad je došla demokracija, odgajali smo narod za demokraciju. Kad je HDZ poveo katastrofalnu politiku, mi smo se žestoko suprotstavili tome.”

Govoreći o odnosu prema projektu tzv. “Herceg-Bosne”, fra Ivo je naglasio da su franjevci odbili da budu dio politike koja dijeli Bosnu i potkopava njen suverenitet.

“Pokušavali su nas uvući u to, ali mi smo se žestoko odupirali”, rekao je.

Fra Ivo Marković je poručio da franjevci moraju imati političku odgovornost, jer, kako je rekao, „gledaju procese iz perspektive naroda“.

“Ovo je vrijeme teško iskušenje za sve ljude u Bosni – i za hrvatski katolički narod, i za nas franjevce – hercegovačke i bosanske. Mi franjevci imamo iskustva s raznim povijesnim događajima. Eugen Savojski je prodro do Sarajeva i povukao za sobom gotovo svo katoličko stanovništvo – ostalo je nekoliko desetaka tisuća ljudi – ali već nakon nekoliko stotina godina bilo je 200 – 300 tisuća katolika Hrvata u Bosni”, dodao je poručivši kako “možda neki u Bosni nisu zadovoljni našim političkim stavom, ali sve ono što razara Bosnu i ugrožava hrvatski katolički narod u Bosni mi to ne možemo podržati i osjećamo to napadom doslovce na nas – na naše narodne interese. Itekako smo povezani s ovim narodom.”

(Kliker.info-N1)