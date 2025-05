Fra Ivan Šarčević: Ne shvaćam one koji su ovdje uvijek dobro živjeli, pa odu vani i mrze BiH (Video)

Fra Ivan Šarčević, teolog i svećenik franjevačke provincije Bosne Srebrene, gostovao je u emisiji Zavidavanje koju uređuje poznati novinar Lado Tomičić. Pored brojnih drugih tema, poput smrti i duhovne ostavštine Pape Franje, on je govorio o društvenim i političkim prilikama u današnjoj Bosni i Hercegovini.

“Ne znam koliko smo mi u Bosni svjesni toga, ali ja mislim da se mi bojimo suočiti sa katastrofom koja nas je zadesila, dijelom i našom odgovornošću, da ne kažem krivnjom. Mi smo zahvaljujući politici koja je vođena iz Zagreba i Hercegovine u situaciji da se sve ‘hercegovinaziralo’. Izmicanje svih intelektualnih ljudi, ili liječnika iz Bosne, Sarajeva, Tuzle… nije odbrana identiteta u Mostaru, ili Zagrebu, nego je to jedna suicidalna, čistunska politika koja se odriče svoga i koja nije razmišljala da je to i protiv Jevanđelja. To čini našu malenost, ili iskustvo manjine, koristit ću Lovrenovićev izraz kojeg je on uzeo od Tina Ujevića, ‘nesebeznalost’- ne poznavati sami sebe”, kazao je fra Ivan Šarčević.

On je govorio i o neprihvatljivoj kampanji pojedinih krugova koji nakon odlaska iz nje Bosnu i Hercegovinu predstavljaju kao “prokletstvo”.

“Ne samo hrvatska politika, nego uopće i kultura, da ne govorim crkveni ljudi koji masovno i Hrvatskoj ili vani, zastrašujuće je koliko mrze ovu zemlju. Mrze bosanskohercegovačku zastavu za koju su u Parlamentu glasali i naši tadašnji parlamentarci. Ta je politika uglavnom dolazila iz Hercegovine.

Oni nemaju osjećaj, što mi kažemo u Bosni za ‘zeru’, ili mrvu ustavnog patriotizma. Ja nekada mogu razumjeti prezir prema kraju zato što je neko drugi poništio tvoj zavičaj, uništio ga, protjerao te. Te ljude mogu razumjeti. Ali, ne razumijem ljude koji su ovdje uvijek dobro živjeli i koji da bi opravdali svoju odluku, koja je slobodna, da odu, imaju potrebu da stalno od ove zemlje prave mjesto prokletstva. Valjda ovu zemlju koja je tako ratom nastradala neko treba voljeti.

Ja mislim da je ovoj zemlji za koju svi ti političari iz Hrvatske, ili Srbije, misle da znaju kako nje treba uređivati treba nešto drugo. Njoj nedostaje onaj element da sa onim koji ne može da se osloni sam na sebe treba biti pažljiv. Bosna je delikatna zemlja, ona je sva osjetljiva, u njoj se eksperimentiraju kulture, civilizacije, vjere. Dakle, treba iz onoga što je krivo napravljeno izvući pouke za ono što trebamo dalje raditi…”, poručio je na kraju Fra Ivan Šarčević.

