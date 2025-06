Fra Ivan Nujić: Franjevci su čuvari i sluge Bosne

U organizaciji Bošnjačke zajednice kulture (BZK) i Hrvatskog kulturnog društva “Napredak”, sinoć je u atriju Doma kulture u Kaknju održana promocija knjige Franjevci – Čuvari Bosne, autora Faruka Vele, bosanskohercegovačkog novinara i publiciste.

Knjiga je objavljena ove godine u izdanju sarajevske izdavačke kuće “Art Rabic”. Nakon uspješne promocije u Visokom, promocija u kraljevskom Kaknju i sutješkom kraju predstavlja logičan nastavak puta po Bosni Srebrenoj.

U nadahnutoj atmosferi, pred publikom izuzetno zainteresiranom za ovu temu, o knjizi su govorili fra Ivan Nujić, ugledni bosanski franjevac, profesor i župnik u Usori, široj javnosti poznat i kao dugogodišnji direktor Franjevačke klasične gimnazije u Visokom, te sam autor. Promociju je uspješno moderirao profesor Adis Bešić.

Ovim povodom prenosimo u cijelosti obraćanje uvaženog fra Ivana Nujića, kao glas istinske Bosne:

“Dame i gospodo, dragi prijatelji,

sve vas lijepo pozdravljam i zahvaljujem za dolazak na ovo naše večerašnje druženje.

Drago mi je da sam večeras vama, ovdje, u Kaknju, i da mogu govoriti o nedavno objavljenoj knjizi Faruka Vele, knjizi vrlo znakovita naslova Franjevci, čuvari Bosne, s podnaslovom: Suputnici bosanske povijesti. Drago mi je da je i u ovoj sredini ova knjiga pronašla svoju publiku, odnosno da se temama i problemima kojima se ona bavi i ovdje pridaje pozornost.

Da ne bi bilo zabune, svaki put kada se spomene termin „Bosna“, to naravno znači: Bosna i Hercegovina, osim ako to nije izričito navedeno.

Ja bih se u ovom izlaganju zadržao na naslovu knjige, odnosno na značenju pojedinih termina iz naslova.

Tko su franjevci? U užem smislu, franjevci su redovnička zajednica u Katoličkoj crkvi ili, kako kažemo, monaški red…, a postoje i razne ženske redovničke/monaške zajednice koje se zovu franjevačkim: to su naše sestre, časne sestre franjevke. Međutim, s pravom se ovo značenje može proširiti: franjevci su svi ljudi, muškarci i žene, koji vole franjevački način života, ili ga makar djelomice oponašaju, ili pak u bitnim detaljima prihvaćaju franjevački svjetonazor kao svoj vlastiti. Prema tome, gledano u širem smislu, da bi netko bio franjevac ili franjevka ne mora uopće biti redovnik/redovnica, ne mora čak biti ni kršćanin. Kao što netko može biti dinamovac ili hajdukovac, a da se nikada nije učlanio u dotični klub, možda čak nikada nije ni obuo kopačke, slično tako, u najširem smislu, franjevcima i franjevkama se mogu smatrati svi koji simpatiziraju franjevački pokret, da ne kažem koji „navijaju za franjevce“. U BiH živi oko 500 franjevaca u užem smislu, onih koji nose smeđi habit, ali zapravo imao ih puno, puno više.

Što je Bosna? Ne samo država, Bosna i Hercegovina, politički entitet u kojem žive, rade, ostvaruju svoja građanska prava, i po kojemu nas, građane BiH drugi prepoznaju na međunarodnoj razini. Osim toga, BiH je naša domovina, naš životni prostor… Bosna je također i kulturni prostor, odnosno kulturna zajednica u kojoj ljudi različita porijekla, svjetonazora, religije itd. razvijaju svoje kulturne vrednote i razmjenjuju svoja kulturna dobra…

Što je franjevcima/bosanskim franjevcima Bosna?

Što znači biti čuvar Bosne? Kako se to može „čuvati“ Bosnu? Šta znači: čuvati? Zanimljiv odgovor na ova pitanja daje nam etimologija ovoga glagola. Pritom je važno poznavati kategoriju glagolskoga vida… odnosno opreku po svršenosti ili nesvršenosti.

Naime, naš glagol čuvati – vjerovali ili ne – potječe od glagola čuti, i doslovno je njegov svršeni parnjak. Iako gramatika kaže da je čuti dvovidni glagol, ipak, izvorno, čuti je glagol svršenog vida… On izriče radnju koja se jednokratno dogodi, dogodila se ili će se dogoditi…, dok, nasuprot njemu, glagol čuvati izriče radnju koja trajnoga vida, radnju koja traje, koja se događa, događala se ili će se događati… Kao što imamo dati i davati, tako imamo čuti i čuvati. Međutim, tu se dogodio i pomak značenja… odnosno, značenje je otklizalo… ili, kako kaže gramatika, pomaklo se semantičko polje: dok dati i davati imaju isto temeljno značenje, čuti i čuvati se razlikuju, tako da „čuvati“ više ne znači „primati zvučne percepcije pomoću organa sluha“, nego, čini se, puno više: čuvati znači štititi nekoga ili nešto, zaklanjati ga od opasnosti, ili isto tako i: njegovati nekoga, paziti na njega, biti otvoren za njegove potrebe… I onda dolazimo do još jednog izraza koji je vrlo bremenit značenjem i smislom: budući da čuvati potječe od čuti, onda čuvati znači: slušati nekoga ili nešto, osluškivati ga, imati sluha za njega, biti pažljiv i otvoren za njegove potrebe… Zaključit ćemo: ako su franjevci čuvari Bosne, onda to znači da oni slušaju Bosnu, da osluškuju njezine potrebe, da imaju sluha za nju.

Tu se sada otvara novo područje jezičnih znakova i s njima povezanih značenja. Naime, od glagola slušati izvedene su i imenice sluh i sluga. Prema tome, ako su franjevci „čuvari Bosne“, oni je čuvaju; nadalje, ako je čuvaju, oni je i slušaju, a ako je slušaju, oni su njezini sluge, poslužitelji. Stoga, u konačnici, ako kažemo da su franjevci čuvari Bosne, to onda znači da su oni „sluge Bosne“, njezini poslužitelji. Franjevci sve to jesu – i trebali bi biti.

Nasuprot tomu, franjevci nisu i ne smiju biti vladari. Etimologija to potvrđuje: naša imenica vlast i glagol vladati istoga su porijekla kao i njem. walten – vladati, i Gewalt – sila (otuda Valter), i lat. valēre – biti jak, vrijediti (otuda Valentin – Zdravko), odnosno lat. valor, eng. value – vrijednost, otuda valuta, itd.

U temeljima kršćanstva sažeta je ideja da obnašanje vlasti uopće nije nešto poželjno. Naprotiv, kaže Isus: „Tko hoće da među vama bude najveći, neka vam bude poslužitelj. I tko god hoće da među vama bude prvi, neka vam bude sluga“ (Mt 20, 26-27). U grčkom izvorniku poslužitelj je diákonos (otuda đak [nekoć je đak posluživao učitelja], đakon, đakonija itd.). Zato franjevce nikada ne bi trebalo nazivati velikodostojnicima, funkcionerima i slično.

Franjevačka tradicija i franjevačko interno zakonodavstvo otišli su u tome tako daleko da se sva braća zovu minores, tj. manja (braća), a poglavari pojedinih provincija i cijeloga Reda nose titulu ministar, koja znači: sluga, poslužitelj, pomoćnik, podvornik.ta kraja u Bosni, tako i ovdje, u Kaknju, treba progovoriti na način koji je u korelaciji s prošlošću i sadašnjošću upravo ovoga kraja… Ovih dana katolici sutješkoga kraja sjećaju se strašnih događaja iz bolne 1993. godine, kada su bili prisiljeni napustiti svoj zavičaj, kada su postali beskućnici… Slično nešto ranije dogodilo i Srbima u okolici…, a za nekoliko dana komemorirat ćemo 30 obljetnicu genocida u Srebrenici… Sva ta bolna sjećanja pozivaju nas prije svega na solidarnost sa žrtvama, ali i kako opomena da u budućnosti koja je pred nama ne zaboravimo biti ljudi… S obzirom da smo, vjerujem, većinom vjernici ili se takvima smatramo, ne smijemo zaboraviti da smo kao takvi braća i sestre… da temelj naših međusobnih odnosa ne smije biti tek tolerancija… nego ljubav.

Zato i večeras ovdje u Kaknju, u širem smislu, u sutješkome kraju, ističem kako bih volio da i u ovome prostoru, među ljudima ovoga kraja, ljudskost i osjećaj vjerničkoga bratstva i sestrinstva bude iznad političke borbe i nadmetanja… da ljudi ljudima budu ljudi, a ne vuci… braća i sestre, a ne protivnici… da se 30 godina nakon rata odvažimo svojim sugrađanima, susjedima, znancima žrtvama rata… otvoriti svoj grad, svoje srce…

Sanjam… Sanjam dan kada će vlasti ne samo Kaknja nego i Visokog, Dervente, Livna, Srebrenice, Brčkog… i svih gradova od Une do Drine, od mora do Save, pozvati svoje izbjegle i protjerane građane, svoju djecu, da se vrate…

Čestitam i zahvaljujem autoru Faruku Veli, izdavaču Art Rabic iz Sarajeva, odnosno Goranu Mikuliću… zato što su nam darovali ovu rukovet svjedočanstva da je život jači od smrti, a ljubav od mržnje. Hvala i vama”, naveo je fra Ivan Nujić